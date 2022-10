Charlotte Knobloch: "So lange ich kann, mache ich weiter"

Steinmeier lobt Knoblochs nie nachlassendes Engagement

Beim Festakt in der Hautpsynagoge eröffnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gratulanten- und Rednerliste. Er sagte Charlotte Knobloch sei ein "Füllhorn der Mitmenschlichkeit" und ein Vorbild wegen ihres nie nachlassenden Engagements für die Versöhnung zwischen Juden und Nichtjuden - "und auch für unsere Demokratie". Für Steinmeier sei Knobloch eine Versöhnerin und eine leidenschaftliche, streitbare Demokratin.

Knobloch habe sich für Deutschland entschieden, sagte Steinmeier weiter: "Darauf durften die Deutschen nicht hoffen, nach allem, was Ihnen und Ihrer Familie angetan wurde." Zugleich zeige sich der Antisemitismus in den letzten Jahren wieder unverhohlener und offener, "auf der Straße, auf Schulhöfen, im Netz": "Die Stimme gegen Judenhass zu erheben, das ist nicht allein Sache der Jüdinnen und Juden in unserem Land. Das ist Sache aller Menschen, die hier leben", so Steinmeier.

Nach der ernsten Ansprache von Steinmeier, hielt Ministerpräsident Markus Söder in der Münchner Hauptsynagoge eine etwas leichtere Rede. Er bezeichnete Knobloch als "Fixstern am bayerischen Firmament". "Sie sind einfach ein toller Mensch!“ Knoblochs Tapferkeit mache anderen Menschen so viel Mut. Sie mache Hoffnung, dass diese Welt noch besser werden kann. "Sie sind unser Herzensmensch, happy birthday Charlotte Knobloch", sagte Söder am Ende seiner Gratulationsrede.

Zum Artikel: "Charlotte Knoblochs Sieg über die Geschichte"

Charlotte Knoblochs Rede an ihre Gratulanten

Am Schluss des Festakts dankte Charlotte Knobloch all ihren Vorrednern. Sie bedankte sich bei allen Gratulanten und zeigte sich begeistert darüber, dass "wirklich all meine Freunde gekommen sind". Zu den Gästen zählten unter anderem neben den weiteren Rednern, Oberbürgermeister Dieter Reiter und der Zentralratspräsident Josef Schuster, der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler, Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, die Vizepräsidentin des Bundestags Petra Pau, Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, FC Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, und Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel

Knobloch hielt schließlich inne und sagte: "Geben Sie mir eine Sekunde, um diesen Moment zu speichern. Ich sage offen und ehrlich, ich feiere gerne, ich liebe es, das Leben zu spüren. Aber im Mittelpunkt zu stehen: Das ist nicht mein Lieblingsplatz." Sie erinnerte daran, wie sie die Reichspogromnacht in München an der Hand ihres Vaters erlebte und den Holocaust in Mittelfranken überlebte, weil sie auf einem Bauernhof als uneheliches Kind ausgegeben wurde. Am Ende ihrer Rede gab es minutenlang Standing Ovations, bevor die Feier im Gemeindezentrum weiterging.