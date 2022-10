Bayerns Tafeln am Limit – Mehr Kunden, hohe Energiekosten

Zahl der Tafelkunden verdoppelt

Doch das ist nicht alles: Die Tafeln sind seit einiger Zeit am Limit. Nahezu überall haben sich die Kundenzahlen in den vergangenen Monaten verdoppelt, meint Vorstand Zilles. So auch in Neuburg. Dort versorgt man jetzt rund 520 Haushalte mit 1.250 Personen. Bis April 2022 waren es noch 300 Haushalte mit über 600 Personen. Trotzdem: Es bekommt jeder etwas. "Bei uns geht keiner mit leeren Händen raus. Wir teilen es so ein, dass jeder etwas bekommt", versichert Schlamp.

Die Menschen, die zur Tafel in Neuburg kommen: Rentner, junge Mütter und Geflüchtete. Für sie ist die Tafel ein wichtiger Anlaufpunkt: "Sonst würde ich abends halt nichts essen, damit die Kinder etwas bekommen", erzählt eine Mutter von zwei Kindern. "Ich würde hungern, das Geld reicht einfach nicht", erzählt eine Frau. "Ich bekomme eine Rente von 800 Euro. Alleine über 500 Euro kostet schon die Miete. Ohne Tafel würde es nicht gehen", meint ein Rentner." Doch die Kunden werden immer mehr: "Wie lange wir das noch stemmen können, weiß ich nicht. Ein Aufnahme-Stopp kann ich nicht ausschließen", meint Philomena Schlamp.

Das galt kürzlich in Ingolstadt – und heißt: Es werden keine neuen Kunden aufgenommen. Andere Tafeln haben die Frequenz geändert. Beispielsweise können Bedürftige dann nur noch alle zwei Wochen kommen. Denn während die Zahl der Tafel-Kunden ansteigt, sind die Spenden rückläufig.

Spenden aus Supermärkten rückläufig

Die Abholer der Tafel Neuburg machen ihren ersten Stopp an einem Supermarkt. Doch sie kommen mit leeren Händen zurück: "Sie hatten diesmal gar nichts", berichtet der Mitarbeiter. Die weitere Tour verläuft mittelmäßig. Überall bemerken die Tafeln, dass die Spenden weniger werden. "Die Supermärkte kaufen selber weniger ein", meint ein Abholer. Viel werde auch noch bei Rabatt-Aktionen verkauft.

Zurück im Tafel-Laden eine schöne Überraschung: Ein Neuburger-Gastronom bringt einen Lieferwagen mit Lebensmitteln vorbei. "Oh, sogar Pommes", freut sich eine Helferin. Für den nächsten Tag ist die Ausgabe gesichert. Wie es nächste Woche aussieht, bleibt ungewiss.