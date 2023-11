Schulen bekommen "Buzzard"-App gegen Extremismus und Fake News

Essenziell für Aktualität im Unterricht

Für die Lehrer, die die App im Unterricht einsetzen – egal in welchem Fach –, sei die App eine große Hilfe, sagt Jonas Herold. Er unterrichtet Deutsch, Mathematik und IT an der Realschule in Großostheim. Die App ermögliche ihm, im Unterricht tagesaktuelle Themen aufzuarbeiten, die Schüler ins Reden zu bringen und sie dazu zu bewegen, ihre eigenen Meinungen zu positionieren. Bezogen auf den Lehrplan sei das eine gute Übung für Erörterungen.

Laut Alexander Zapf, Fachreferent für Schulen am Landratsamt Aschaffenburg, wird die Buzzard-App in den kommenden Wochen an zwei Gymnasien und vier Realschulen eingeführt - derzeit noch ab der 7. Klasse. Die Kosten für die App und deren Nutzung betragen im Jahr in etwa 1.000 Euro pro Schule. Sie kann dann in mehreren Klassen genutzt werden.

App kommt bei Schülerinnen und Schülern gut an

Bei einem Workshop in einer zehnten Klasse in der Realschule in Großostheim, wo die App auch bald im Unterricht eingesetzt werden soll, äußerten sich die Schüler durchweg positiv. Schüler Felix Laux sagt, er informiere sich zwar auch privat über das Tagesgeschehen - aber er schätze die direkte Gegenüberstellung der Berichterstattungen und Meinungen zu den Themen bei "Buzzard". Auch seine Klassenkameradin Leonie Geiß befürwortet die Einbindung in den Unterricht. Man werde so dazu gebracht, sich mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen, die man in der eigenen Filterblase gar nicht mitbekomme. Oft ließe man sich "manchmal zulabern" und denke nicht über die Richtigkeit der Aussagen nach.