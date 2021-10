Buchhandelsgeschäfte laufen wieder besser

Buchhändler atmen auf: Der Buchmarkt erholt sich vom Corona-Minus. Über alle Vertriebswege hinweg hat der Umsatz das Vor-Corona-Niveau eingeholt. Die Chancen auf ein positives Jahresergebnis stehen gut, meldet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die Menschen haben offenbar wieder mehr Lust aufs Lesen. Das spürt man auf der großen Frankfurter Buchmesse genauso wie im kleinen "Zwiesler Buchladen".

Alle Genres gefragt

Buchhändler Lothar Wandtner verkauft vor allem Romane. "Von Liebe bis Tod ist thematisch alles dabei", sagt er schmunzelnd. Auch viele gebundene, also teurere Bücher, bis hin zu Klassikern wie Hermann Hesse gehen über den Ladentisch. Kinder- und Jugendbücher laufen bei ihm auch – wie generell im Buchhandel – besser als vor Corona. Wandtner hat den Bereich Jugendbuch aber schon vorher ausgebaut. Denn es stimme nicht, dass alle Jugendlichen nur vor Smartphone und Computer hocken, sagt der Buchhändler. Das machten zwar viele, aber es gebe auch wieder junge Leser, die nicht nur Fantasybücher lesen würden.

Urlauber brauchen Wandertipps

Noch eines fällt Wandtner auf: "Dass wir im Bayerischen Wald mehr Urlauber haben als in den letzten Jahren." Die brauchen Ausflugstipps. "Reiseführer Bayerischer Wald, Prag, Tschechien, was die nähere Umgebung ist, das geht tatsächlich hervorragend", so der Buchhändler.

Reiseratgeber im Trend

Im deutschen Buchhandel laufen Reisebücher aktuell besonders gut. Kein Wunder, beim Reisen gibt es Nachholbedarf. Einen "Trend zu Themen wie Heimat, Rückbesinnung aufs Regionale und Nachhaltigkeit" hat auch der Battenberg Gietl Verlag in Regenstauf gespürt. "Diesem Interesse konnten wir als Regionalverlag mit unserem Bavarica-Sortiment eigentlich sehr gut begegnen", berichtet Verlagssprecherin Martina Bauer.

Heimat neu entdeckt

Viele Menschen haben ihre Heimat im Lockdown neu entdeckt. Der Verlag bietet mit Titeln wie "Wandern zwischen Donau und Isar", "Wildromantisches Waldnaabtal" oder "Genussvolles Ostbayern" die passende Literatur dazu.

Mehr Zeit zum Lesen

"Wir haben regionale Wanderführer in unserem Sortiment, Bildbände aus der Region, regionale Kochbücher, Bücher zur Regionalgeschichte", erklärt Bauer. "Da war natürlich das Interesse schon groß jetzt gerade in Anbetracht dessen, dass eben viel Urlaub daheim gemacht wurde, dass die Leute einfach auch mal wieder mehr Zeit hatten, ein Kochbuch in die Hand zu nehmen oder sich mit der eigenen Regionalgeschichte ein bisschen zu beschäftigen."

Gut durch die Pandemie gekommen

So sei der Battenberg Gietl Verlag "eigentlich sehr gut durch die letzten ein, zwei Jahre gekommen". Nun freut man sich in Regenstauf auf das Herbstprogramm und sei "guter Dinge, dass wir in Zusammenarbeit mit unserem regionalen Buchhandel das Jahr ganz erfolgreich beenden können".