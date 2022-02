Brückenabbruch: Bahnstrecke Augsburg-Ulm gesperrt

Die Zugstrecke von Augsburg nach Ulm bleibt noch bis zum Freitag kommender Woche (25.02.22) gesperrt. Das hat das Staatliche Bauamt in Krumbach bekanntgegeben. Hintergrund ist ein Brückenabbruch an der B16 in Günzburg.

Marode Brücke und Gefahrenstelle

Die sanierungsbedürftige Brücke ist bereits seit dem 11. Januar nicht mehr befahrbar. Das Bauwerk stammt aus den 70er Jahren und hätte für viel Geld instandgesetzt werden müssen. Außerdem mündet die Brücke in einen Kreisverkehr, wo sich immer wieder Unfälle ereignet haben. Deshalb hat das Bauamt in Krumbach entschieden: Wir bauen gleich neu. Es wird eine zusätzliche Fahrspur geben, um die Verkehrslage zu entschärfen. Auch der Weg für die Radfahrer und Fußgänger soll wesentlich breiter werden.

Lärm: Bauamt bittet um Verständnis

Bislang wurde das Baufeld auf Bombenblindgänger und Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Der Abbruch der Brücke erfolgt jetzt mit großen Schneidegeräten und einem Autokran, gearbeitet wird rund um die Uhr. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle betroffenen Anlieger schon jetzt um Verständnis für den Baustellenlärm. Richtig laut wird es aber voraussichtlich erst Ende Mai oder Anfang Juni, wenn die Brückenteile eingehoben werden. Auch dann muss die Zugstrecke erneut gesperrt werden - voraussichtlich sogar für zwei Wochen.

Fahrdrähte der Oberleitung werden erneuert

Die Deutsche Bahn tauscht im Bahnhofsbereich gleichzeitig die Fahrdrähte der Oberleitungsanlagen aus. Sie hat für den Zeitraum der Gleissperrung einen Schienenersatzverkehr über Memmingen eingerichtet. Die Dauer der Fahrt von Augsburg nach Ulm erhöht sich dadurch um rund eine Stunde.