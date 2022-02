Rauchwolke über München - Brand in Lagerhalle

Eine riesige Rauchwolke über München hat am Freitag Passantinnen und Passanten in der Stadt aufgeschreckt. Wie die Feuerwehr mitteilte, soll der Brand einer Lagerhalle die Ursache dafür sein.

Keine Gefahr für Menschen

Laut Feuerwehr sind Menschen nicht in Gefahr. Die Polizei sprach von einem größeren Feuer im Stadtteil Freimann. Laut Süddeutscher Zeitung ist das Feuer in einer Lagerhalle in der Lindberghstraße ausgebrochen. Weitere Informationen zu dem Brand gibt es demnächst.