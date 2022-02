Schließung droht: Stadt stellt Augsburger Pflegeheim Ultimatum

Dem Pflegeheim in der Ebnerstraße in Augsburg wurde ein Ultimatum gesetzt: Wenn die Einrichtung nicht bis übermorgen nachweisen kann, dass genügend Pflegefachkräfte vor Ort sind, würden auch die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner in andere Einrichtungen verlegt und das Seniorenheim geschlossen. Das sagte Augsburgs Gesundheitsreferent, Reiner Erben (Grüne), heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz.

Aushilfe: Italienische Pflegehelfer und Freiwillige

Im Moment würden freiwillige Fachkräfte aushelfen. Die Heimleitung habe zudem Pflegehelfer aus Italien im Einsatz. Deutsch sprechen sie laut Stadt nicht. Noch sei etwa die Hälfte der ursprünglich 120 Bewohner im Pflegeheim. Manche wollen offenbar auch nicht gehen.

Verlegung nach Überprüfung der Hygienemaßnahmen

Nach einem Corona-Ausbruch wurden dort nach Angaben der Stadt heute Hygienemaßnahmen überprüft und Bewohnerinnen und Bewohner verlegt. Eine Person sei wegen einer akuten Erkrankung ins Krankenhaus gebracht worden. Zudem müsse die Verlegung weiterer Patienten vorbereitet werden.

Wenig Personal und Corona-Infektionen

Gestern wurden bereits einige Personen aus dem Heim in andere Einrichtungen verlegt. Grund laut Stadt: Die Pflege dort sei nicht mehr gewährleistet, zumal es auch beim Personal etliche Corona-Fälle gebe. Amtsarzt Thomas Wibmer sagte auf Nachfrage, dass Corona nicht der alleinige Grund für die Verlegung sei. "Nachdem das Personal dort so auf Kante ausgelegt war und jetzt plötzlich gar keins mehr da ist, geht es halt nicht mehr", so Wibmer.

Heimleitung bestritt Pflegemängel

Recherchen des Bayerischen Rundfunks hatten zuvor erhebliche Missstände in dem Heim festgestellt. Die Heimleitung hatte dazu damals angegeben, dass es nicht stimme, dass in der Einrichtung Pflegemängel herrschen.