Briefwahl in Weiden: Falsche Stimmzettel verschickt

Briefwahl in Weiden: Falsche Stimmzettel verschickt

Obacht bei der Briefwahl in Weiden: Bei den Briefwahlunterlagen ist ein Fehler passiert. In einigen Fällen sind Stimmzettel für den benachbarten Stimmkreis Tirschenreuth verschickt worden. Wie viele falsche Unterlagen in Umlauf sind, ist unklar.