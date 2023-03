Brenner-Nordzulauf: Protestaktionen mit roten "Mahnstäben"

Kritik an Politik – insbesondere an Grünen

In Lauterbach in der Gemeinde Rohrdorf beteiligten sich am Abend laut Veranstalter 480 Menschen an einer Protestaktion gegen den geplanten Brenner-Nordzulauf. Auch hier wurden rote Mahnstäbe in die Erde gesteckt und Feuer entzündet. Die Gegner der geplanten Neubaustrecke appellieren an die Deutsche Bahn, bei ihrer Planung den Bestand mit einzubeziehen. Ein Neubau sei nicht notwendig, zerstöre aber die Landschaft und die Natur.

Bei der Kundgebung in Lauterbach wurde auch Kritik an der Politik laut, insbesondere an der Haltung der Grünen. Man finde hier keinen Zuspruch mehr, obwohl es doch um die Natur gehe, so ein Sprecher der Bürgerinitiative. Man wolle nun verstärkt an die Politik in Berlin herantreten und den Protest gegen das geplante Eisenbahnprojekt aufrecht erhalten.

Der Brenner-Basistunnel, an dem in Österreich und Italien gebaut wird, soll in etwa zehn Jahren fertig sein und helfen, mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Der Zulauf auf deutscher Seite ist rund 60 Kilometer lang von Grafing bis Kiefersfelden.