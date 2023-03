Drei Tote bei Lawinenunglück: Schock in der Gemeinde Eging

Schock in der Gemeinde Eging am See im Landkreis Passau nach einem Lawinenunglück in den Rocky Mountains in Kanada mit drei Toten. Die Verunglückten stammen aus der Kurgemeinde. "Wir sind zutiefst betroffen", so Bürgermeister Walter Bauer (ÜW) zum BR.

Verunglückte in der Gemeinde Eging bekannt

Bauer bestätigte dem BR, dass es sich bei einem der Toten um einen 57-jährigen Krankenhausmanager handelt, der von 1990 bis 1999 Verwaltungschef der Passauer Landkreiskrankenhäuser war. Die anderen beiden Verunglückten sind dessen 34-jähriger Schwager und ein 57-jähriger Freund der Familie. Letzterer sei seit 2020 für die SPD im Eginger Gemeinderat, Chef eines bekannten Raumausstattungsunternehmens und "ein sehr guter Freund von mir", so Bauer.

Der Bürgermeister habe gestern Vormittag von einem Bekannten der betroffenen Familie von dem Unglück erfahren. Die am Abend angesetzte Gemeinderatssitzung sei kurzfristig abgesagt worden. Bauer ist am Vormittag bei den Angehörigen. Er und die Gemeinde würden die Familie "in jeder Hinsicht unterstützen und versuchen zu trösten".

Hergang des Lawinenunglücks noch weitestgehend unklar

Aus der für Eging zuständigen Polizeiinspektion in Vilshofen heißt es, dass man noch sehr wenig über den Hergang des Lawinenunglücks wisse. Hier seien bayerische Ermittlungsbehörden, unter anderem das Landeskriminalamt, in Verbindung mit den kanadischen Behörden und dem Auswärtigen Amt. Was die Lawine ausgelöst habe, sei wohl noch nicht bekannt, so ein Polizeisprecher. Eine Betreuungsgruppe der Polizei kümmere sich um die Angehörigen.

Der Sprecher bestätigte dem BR außerdem, dass die Gruppe zusammen mit fünf weiteren Skifahrern Anfang der Woche zum Heli skiing nach Kanada aufgebrochen war. Bei einer Tour in der Nationalparkregion Banff Lake Louise (British Columbia) verschüttete eine Lawine am Mittwoch gegen 12 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) die vierköpfige Gruppe aus dem Landkreis Passau.

25-Jähriger überlebte als Einziger

Einziger Überlebender ist der 25-jährige Sohn des getöteten Krankenhausmanagers. Nach Informationen der "Passauer Neuen Presse" befindet er sich mit Schulter- und Kopfverletzungen im Krankenhaus. Der 25-Jährige habe die Skitour zum bestandenen Bachelor geschenkt bekommen.