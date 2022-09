Brenner-Basistunnel: Deutsche Bahn gerät in Zugzwang

Linksverkehr in Italien: Pirouette im Berg

Hier kämpfen die Tunnelbauer mit losem Gestein, müssen weite Strecken der Tunnel mit bergmännischen Mitteln bohren – anders als die Italiener, die durch Granit mit Bohrmaschinen zügig durchkommen. Hier überwindet man nationale Eigenheiten, wie den Linksverkehr auf der Schiene in Italien. Das führt dazu, dass die Röhren, die an Innsbruck vorbei direkt Richtung München laufen, sich tief im Berg einmal um sich selbst drehen müssen. Ein gigantischer Aufwand allerorten, in Österreich und Italien offenbar kein Problem. Und in Oberbayern hängt die Brennertrasse währenddessen in der Schwebe, kommt die Planung nur mühsam voran, so könnte man die Lage aus Sicht der Bahn zusammenfassen. "Wir müssen mit den Genehmigungen für die Trassenführung bei uns daheim vorankommen", sagt Franz Lindemair, und klingt dabei sehr höflich, aber auch energisch.

Der Berg Isel bekommt seine Flanke zurück

Schluss mit dem Tunnelblick, zurück ins Tageslicht am Portal Innsbruck, am Fuße des Schicksalsbergs der Tiroler. Was wird eigentlich aus dem, bleibt der so ramponiert? Nein, beruhigt Martin Kleinbrecht, der Projektleiter hier: "Der Berg Isel bekommt seine Flanke wieder zurück, sobald wir hier unten fertig sind. Das wird alles wieder so, wie es vorher war."