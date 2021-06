15.06.2021, 11:39 Uhr

"Breaking Bad" in Weiden: Polizei nimmt Crystal-Produzenten fest

Erinnert an die berühmte Serie mit Walter White: In der Oberpfalz hat die Polizei einen 34-jährigen Drogenproduzenten festgenommen. Er soll in seiner Wohnung Crystal und Amphetamin hergestellt haben. Die Polizei hatte ihn schon länger im Visier.