Brandanschlag auf Asylbewerberheim: Prozess beginnt

Am Landgericht Landshut beginnt heute der Prozess gegen einen 42-Jährigen, dem vorgeworfen wird, im Oktober 2021 einen Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn verübt zu haben.

Beschuldigter soll Müllcontainer angezündet haben

Der beschuldigte Andreas B. soll in der Nacht auf den 16. Oktober 2021 vor der Asylbewerberunterkunft eine Fußmatte, Textilien und einen Müllcontainer angezündet haben. Zum Zeitpunkt der Tat waren mindestens 56 Personen in dem Gebäude untergebracht. Der Beschuldigte soll die Tat außerdem mit mehreren WhatsApp-Nachrichten angekündigt und dokumentiert haben.

Vorwurf: Brandanschlag aus fremdenfeindlichen Motiven

Der Beschuldigte, der zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen sein soll, habe dabei aus Sicht der Staatsanwaltschaft den Tod der anwesenden Bewohner der Unterkunft billigend in Kauf genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft B. eine fremdenfeindliche Grundeinstellung vor.

Mitwisser sollen Anschlag nicht verhindert haben

Dem Angeschuldigten werden versuchter Mord in 56 Fällen, sowie Brandstiftung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Zwei weitere Personen werden beschuldigt, trotz ihres Mitwissens über die geplanten Straftaten keine Anzeige erstattet zu haben. Bei dem Brandanschlag wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.