Brand auf Baustelle für Digitales Gründerzentrum in Ingolstadt

Eigentlich ist Styropor schwer entflammbar. Dennoch haben sich auf einer Großbaustelle in Ingolstadt Platten aus diesem Material entzündet. Weithin sichtbar türmten sich am Morgen die dunklen Rauchschwaden über dem Neubau für das Digitale Gründerzentrum an der Donau.

Großflächige Rußablagerungen auf Neubau

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr betont, wurde niemand verletzt. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht. Zu dem Brand kam es wohl im Zuge der Bauarbeiten. Die Höhe des Sachschadens ist noch offen. Der Sprecher der Feuerwehr berichtet jedoch von großflächigen Rußablagerungen auf dem Neubau.

Ausmaß der Verzögerungen noch nicht absehbar

Die Styroporplatten gehörten zur Großbaustelle auf dem ehemaligen Gießereigelände an der Donau. Hier entstehen neue Räumlichkeiten für das Digitale Gründerzentrum Ingolstadt, kurz brigk. Bis zum Herbst sollte dieses Gebäude fertig sein. Wie sehr der Brand die Baumaßnahmen verzögern wird, ist aktuell noch unklar.