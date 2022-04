Geplante Hähnchenmast in Stammham: Grüne fordern Bürgerentscheid

Wer von Süden her nach Stammham im Landkreis Eichstätt fährt, den empfängt ein riesiges Plakat am Ortseingang. "Größter Mega-Mastbetrieb Bayerns in Stammham? Ist das die Zukunft unserer Kinder?" ist darauf zu lesen. Mit diesen Plakaten wendet sich eine Bürgerinitiative gegen das Bauvorhaben eines ortsansässigen Landwirts. Der will in einem ausgewiesenen Sondergebiet für Nutztierhaltung einen Neubau für die Mast von bis zu 200.000 Hähnchen errichten.

Politische Unterstützung gegen Hähnchenmastanlage

Nun erhält die Initiative politische Rückendeckung von Bündnis 90/Die Grünen – und zwar sowohl von den Grünen Gemeinderäten wie auch aus dem Landtag: Die Abgeordneten Paul Knoblach aus Schweinfurt, Sprecher für Tierwohl und Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wie auch die Abgeordnete Claudia Köhler aus Unterhaching, die Betreuungsabgeordnete für den Landkreis Eichstätt ist, engagieren sich gegen die geplante Hähnchenmastanlage.