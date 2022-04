DEL: Ingolstadt verpasst Playoffs, Nürnberg kämpft weiter

Die Nürnberg Ice Tigers haben nach einem 2:3 gegen die Düsseldorfer EG auswärts mit 5:6 nach Verlängerung gewonnen. Damit muss ein drittes Spiel am Freitag (19.30 Uhr) über die Playoffteilnahme entscheiden. Der ERC unterlag nach einem 3:4 bei den Kölner Haien zu Hause mir 2:3 nach Verlängerung und ist damit ausgeschieden.

Nürnberg dreht das Spiel in der Overtime

Über zweieinhalb Drittel schaute es vor 5.816 Zuschauern im Düsseldorfer Eishockeystadion ganz so aus, als könnte die DEG den Viertelfinaleinzug klar machen. Die Hausherren führten anfangs mit 3:0 und hielten den Abstand bis in den dritten Spielabschnitt hinein bei zwei Toren, weil sie auf das verzweifelte Aufbäumen der Gäste immer eine Antwort hatten. Diese Argumente jedoch gingen den Rheinländern zum Ende hin aus.

Plötzlich trafen die Ice Tigers ganz unerwartet zweimal in Überzahl. Patrick Reimer rettete die Mittelfranken dann in die Verlängerung. In der Overtime schienen die Düsseldorfer gerade wieder Aufwind zu bekommen, doch die anfängliche Effizienz war nicht mehr da. Und so schlugen die Nürnberger durch Gregor MacLeod zu. Folglich trifft man sich nun bereits tags darauf nochmals, um endgültig den letzten Viertelfinalisten zu ermitteln.

Ingolstadt gibt 2:0-Führung aus der Hand

Nach dem engen 4:3-Sieg der Haie im ersten Spiel folgte auch im Rückspiel in Ingolstadt wieder ein richtiger Playoff-Fight vom Feinsten. Die Schanzer legten dabei zunächst einen Traumstart hin und gingen im ersten Drittel schnell durch Mirko Höffling (8.) und Brandon DeFazio (11.) mit 2:0 in Führung. Kölns Antwort darauf folgte mit einem Blitzstart im zweiten Durchgang mit zwei Treffern in 90 Sekunden zum 2:2-Ausgleich durch Andreas Thuresson und Jonas Holøs.

Danach erspielten sich die Panther ein deutliches Chancenplus und ließen im letzten Drittel mehrfach gute Chancen zum Siegtreffer aus. Nach 51 zu 21 Torschüssen ging die Partie daraufhin in die Overtime und endete mit dem Gamewinner von Kölns Jon Matsumoto. Die Haie spielen im Viertelfinale nun gegen die Eisbären Berlin und der ERC Ingolstadt hat ab sofort Urlaub.