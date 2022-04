Internationales Kinderfest heuer auf Würzburger U&D und online

Wenn die Biene Maja auf dem Markplatz summt, der kleine Maulwurf die Bühne betritt und Tausende von Kinderaugen um die Wette leuchten, dann ist Kinderfestzeit in Würzburg. Doch genau wie im vergangenen Jahr wird das Internationale Kinderfest nicht in gewohnter Form stattfinden. Frühzeitig hat das Organisationsteam beschlossen, das Internationale Kinderfest am 8. Mai nicht als Großveranstaltung durchzuführen, sondern weitestgehend digital.

DAHW will kein Risiko eingehen

Trotz scheinbar besserer Rahmenbedingungen möchten die Organisatoren kein Risiko eingehen, insbesondere als medizinisches Hilfswerk. Veranstalter ist die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V., kurz DAHW. Also wird es in den ersten beiden Maiwochen wieder Online-Angebote zum Mitmachen auf der Website des DAHW oder in den Räumlichkeiten der Anbietenden geben, zum Beispiel in der Jena-Plan-Schule. Die Teilnehmerzahlen sind dort aber begrenzt. Die Kinder können sich dann etwa zum gemeinsamen Singen treffen, Lernmaterialien selber basteln, Rätsel lösen oder Spielanleitungen herunterladen.

Kinderfest trifft Würzburger Musikfestival

Zusätzlich ist das Internationale Kinderfest, bei dem auch der BR seit vielen Jahren Kooperationspartner ist, zu Gast auf dem Würzburger Umsonst & Draußen Festival vom 16. bis zum 19. Juni. Im Kinderbereich können sich die Kinder dann täglich bis 20 Uhr austoben. Geplant sind außerdem Angebote, die thematisch eine Brücke von Kindern und Familien weltweit schlagen und einen Bezug zu Gesundheit, Bewegung, Inklusion und Prävention haben. Auch hier ist die Teilnahme nur begrenzt möglich. Interessierte werden gebeten sich möglichst zeitnah beim DAHW per E-Mail-Adresse anzumelden (Beate.Gemballa@dahw.de). Ein Bühnenprogramm und Verpflegungsangebote sind nicht möglich.

Internationales Kinderfest 2023 wieder in gewohnter Form

Der Wunsch der Veranstalter, Kindern und Familien einen schönen Tag auf Bayerns größter Spielwiese zu ermöglichen, soll so zumindest im abgespeckten Rahmen realisiert werden. Für den 7. Mai 2023 ist das Internationale Kinderfest wieder in seiner ganz "normalen" Form in der Würzburger Innenstadt geplant.

Seit über 40 Jahren verwandelt die DAHW gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk, der Stadt Würzburg und hunderten von ehrenamtlichen Unterstützern in der Regel am ersten Mai-Wochenende die Würzburger Innenstadt in Bayerns größte Spielwiese. Etwa 35.000 Besucher kommen jedes Jahr zum Internationalen Kinderfest. Die Spenden und Erlöse, die bei diesem Großevent eingenommen werden, kommen traditionell einem Projekt für Kinder und Jugendliche der DAHW zugute, die weltweit in 20 Ländern tätig ist und hilft.