Festwochen: Unterfranken feiert 75 Jahre Bayerischer Rundfunk

Unterfranken macht damit den Auftakt zu einer Reihe von sieben regionalen Jubiläumswochen zum 75. BR-Geburtstag. Verteilt von April bis September steht jeweils ein anderer Regierungsbezirk im Fokus. Mit Veranstaltungen und Sonderformaten bringt der BR dabei Menschen aller Generationen zusammen, präsentiert Programm zum Anfassen und lädt vor Ort zum Dialog und zum Mitmischen ein.

Jubiläumswoche vom 29. April bis zum 5. Mai – Live vor Ort und im Programm

Ob Kultur on Tour, das Internationale Kinderfest oder ein Bauchrednerkurs mit Sebastian Reich und seiner Amanda: Der BR fährt einige Höhepunkte seiner Jubiläumswochen gleich zu Beginn der Festivitäten auf:

Montag, der 29. April, steht dabei ganz im Zeichen der Kultur – Highlight ist die Unterzeichnung der jüngsten Kulturpartnerschaft des BR mit dem Museum für Franken auf der Würzburger Festung Marienberg. Dort entsteht aktuell ein Museum der Superlative, das sich vor allem mit Fragen der fränkischen Identität in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinandersetzt.

Kulturknaller zum Start

Am Abend lädt Bayern 2 ein zu einer Lesung mit Caroline Wahl im Würzburger Kulturspeicher. Die in Rostock lebende Autorin wird aus ihrem Erfolgsroman "22 Bahnen" lesen, mit dem sie 2023 unter anderem auch den Bayern 2-Publikumspreis gewinnen konnte. Daneben gibt sie Einblicke in ihr neues Werk, das im Mai erscheint. Moderiert wird der Abend von Bayern 2-Literaturexpertin Judith Heitkamp. Karten für die exklusive Lesung verlosen wir auf Bayern 2. Außerdem sind Karten im Kulturspeicher Würzburg erhältlich.

"Mitmischen!" - Schülerinnen und Schüler übernehmen die Redaktion

Am Dienstag (30. April) übernehmen Schülerinnen und Schüler den Hörfunk im BR-Studio Würzburg. Beim "Mitmischen! bei den Schülermedientagen" planen und gestalten sie gemeinsam mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen die Themen für den "Bayern 1-Mittag in Mainfranken" sowie bestimmte Social Media-Inhalte. Außerdem besuchen Mediencoaches der BR-Regionalredaktion Mainfranken Schulen in Gaibach (Landkreis Kitzingen) und Schweinfurt.

BR verbindet Menschen in Bayern

In ganz Bayern ist der Bayerische Rundfunk verwurzelt und verbindet die Menschen überall im Freistaat. Zum 75-jährigen Jubiläum wird das erlebbar wie nie. "Seit 75 Jahren ist der BR verlässlicher Partner und Wegbegleiter für ganz Bayern. Mit unseren 30 Standorten sind wir überall mittendrin, nah bei den Menschen und den Themen, die sie bewegen. Mit unserer Arbeit vor Ort tragen wir zum gesellschaftlichen Miteinander bei und sind zugleich selbst ein Teil davon. Oder, um es mit einem Satz zu sagen: BayeRn schreibt sich mit BR – ganz wie unser Motto zum Jubiläum", sagt BR-Intendantin Katja Wildermuth.

Konstruktives Rechercheprojekt "Mein Spessart"

Ein solches Thema, das die Menschen in Unterfranken derzeit bewegt, ist der Spessart. Hier soll möglicherweise ein Biosphärenreservat entstehen. Mit diesem Thema setzt der BR Mainfranken am Donnerstag (2. Mai) einen redaktionellen Schwerpunkt mit dem Auftakt für das Rechercheprojekt: "Mein Spessart – wie gestalten wir unsere Heimat". In Beitragsserien, Features und Schalten begleiten unsere Korrespondentinnen Menschen, die im Spessart konstruktiv die Zukunft ihrer Region gestalten. Das Projekt soll verbinden und konstruktive Wege in die Zukunft thematisieren.

Kinderfest der Superlative zum BR-Jubiläum

Höhepunkt der mainfränkischen Jubiläumswoche ist der Sonntag (5. Mai) mit dem Internationalen Kinderfest in Würzburg, das der Bayerische Rundfunk seit Jahrzehnten gemeinsam mit der Stadt und der DAHW (Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe) veranstaltet.

Mit dabei sind die aus dem Kinderfernsehen bekannte "Checkerin Marina", der Podcast "Lachlabor" vom BR-Kinderfunk, ein Ensemble des BR-Chores und "Wir in Bayern"-Fernsehkoch Wolfgang Link mit seiner Showküche. Moderiert wird die Veranstaltung unter anderem vom ehemaligen Studioleiter des BR-Studios Mainfranken, Eberhard Schellenberger, und den BR-Moderatoren Florian Schwegler und Jürgen Gläser.

Diskussion über Themen, die Mainfranken bewegen

Bereits am Sonntagvormittag kommt aus dem BR-Studio Würzburg die BR24-Diskussionssendung "Sonntags um 11" zum Thema "Der Klimawandel und die Folgen: Wie trocken wird Unterfranken?". Zu Gast ist Angelika Kleinhenz von der Würzburger Main-Post. Gemeinsam mit Korrespondenten des BR recherchiert sie zum Thema Klimawandel und Wassermangel. Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, telefonisch mitzudiskutieren.

Sebastian Reich ist Promi-Pate für Unterfranken

In allen Regierungsbezirken stellen prominente Paten vor Ort und im BR-Programm die Vorzüge ihrer Heimat und vor allem auch deren Dialekt vor. Für Unterfranken sind das Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda. Als Paten werden er und seine Amanda die mainfränkische BR75-Jubiläumswoche quer durch das Programm begleiten.

Der Bauchredner hat eine ganz besondere Beziehung zum BR und zum Würzburger Kinderfest: Als Kind ist Sebastian Reich zum allerersten Mal auf dem Kinderfest auf einer (BR-)Bühne gestanden – damals noch als Zauberer. Und auch seine spätere Karriere als Bauchredner und Comedian war eng mit dem Bayerischen Rundfunk verknüpft – seinen endgültigen Durchbruch hat er 2011 in der BR-Erfolgssendung Fastnacht in Franken gefeiert. In der Jubiläumswoche treten sie unter anderem in Sendungen wie "Wir in Bayern" und der "Abendschau" auf und geben außerdem einen kleinen Bauchrednerkurs in mainfränkischer Mundart.

Dialekt als verbindendes Element

Auch darüber hinaus ist der Dialekt in der gesamten Woche ein verbindendes Element im BR-Programm: In der regionalen Mittagssendung auf Bayern 1 sind etwa die Gewinner des unterfränkischen Dialektpreises zu Gast sowie die Comic-Autoren Kai Fraas und Gunther Schunk der sehr erfolgreichen Reihe "Asterix uff Meefränggisch". Außerdem stellen die unterfränkischen BR-Korrespondentinnen und Korrespondenten ihre Lieblings-Mundartbegriffe vor. Aus Aschaffenburg kommt das beliebte Dialekträtsel "Host mi" im täglichen Nachmittagsmagazin "Wir in Bayern" im BR Fernsehen.

Mitmach-Aktion zum Jubiläum: "BayeRn schreibt sich mit BR"

Um Heimat, Dialekt und die Verbundenheit der Menschen in Bayern mit ihrem BR geht es auch bei der Mitmach-Aktion unter dem Jubiläumsmotto "BayeRn schreibt sich mit BR – 75 Jahre Bayerischer Rundfunk". Sie startet ebenfalls am 29. April in den Programmen des BR, auf Social-Media-Kanälen und unter www.br.de/75 und lädt die Menschen in Bayern ein, sich an verschiedenen Mitmach-Aktionen und Gewinnspielen rund um die Buchstaben "B" und "R" zu beteiligen. Eine Aktion, die zeigt: Bayern und der BR gehören einfach zusammen.

Sieben Wochen, sieben Regierungsbezirke, ein Anlass

Nach dem Start der Jubiläumswochen zu "75 Jahre BR" in Unterfranken geht es weiter mit Niederbayern (ab 12. Mai), Oberbayern (ab 3. Juni), Oberpfalz (ab 10. Juni), Mittelfranken (ab 17. Juni), Oberfranken (ab 30. Juni) und Schwaben (ab 9. September).

Alle Informationen zum BR-Jubiläum und zu den regionalen Jubiläumswochen finden Sie unter www.br.de/75.