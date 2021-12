Frau schubst in München Mutter mit Kleinkind vor Bus

Die 28-jährige Münchnerin hatte am 28. November mit dem Kinderwagen und ihrem 15 Monate alten Sohn an einer Haltestelle im Stadtteil Laim auf den Bus gewartet. Unmittelbar bevor dieser ankam, soll sie von einer unbekannten Frau ohne ersichtlichen Grund in Richtung Straße geschubst worden sein.

Attackierte Mutter schildert Vorfall dem BR

Die 28-Jährige konnte noch verhindern, dass sie und ihr Sohn gegen den Bus prallten, der Kinderwagen stieß dabei aber seitlich gegen die Karosserie. Wie die attackierte Mutter dem BR berichtet, habe sie sich in der Not reflexartig selbst verteidigt und die Kapuze der Angreiferin festgehalten.

In der Rangelei verlor die junge Mutter unbemerkt ihr Mobiltelefon. Zeugen seien dann schlichtend dazwischen gegangen. Die 28-Jährige stieg anschließend mit ihrem Sohn in den Bus, die Angreiferin und ein männlicher Begleiter ebenfalls, so die Münchnerin im Gespräch mit dem BR.

Angreiferin wollte Kopftuch herunterreißen

Alle vier Personen hätten dann an einer folgenden Haltestelle den Bus wieder verlassen. Dort soll die unbekannte Frau die 28-Jährige beleidigt und versucht haben, ihr das Kopftuch von den Haaren zu reißen. Als die Münchnerin in dem Moment die Polizei verständigen wollte, bemerkte sie den Verlust ihres Handys.

Während die Unbekannte und ihr männlicher Begleiter verschwanden - unter hämischem Gelächter, so die 28-Jährige - suchte sie mit ihrem Kleinkind Unterschlupf in einer nahegelegenen Pizzeria.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung

Mitarbeitende der Pizzeria, denen sie den Vorfall schilderte, erklärten, das Ehepaar sei in der Gegend für sein Verhalten bekannt. Auf Nachfrage des BR bestätigte das Polizeipräsidium München, dass nach der Anzeige der 28-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt wird. Das verlorene Handy wurde von einem Passanten einem Busfahrer übergeben.