Bayerns Skigebiete können auf 2G-Regel hoffen

Der CSU-Wirtschaftspolitiker Walter Nussel hat angekündigt, dass in Skigebieten bald nur noch die 2G-Regel gelten werde. Er sei in der Detail-Abstimmung mit der Staatskanzlei, sagte der Landtagsabgeordnete dem BR.

Bayerische Skigebiete: Aus 2G plus wird 2G

Derzeit gilt in bayerischen Skigebieten die 2G plus-Regel: Wer Gondel oder Lift fahren will, muss nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern auch einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Verband Deutscher Seilbahnen hält das für zu streng und befürchtet den "Todesstoß" für seine Mitglieder.

Die Liftbetreiber im Bayerischen Wald hofften zuletzt, dass die Bayerische Staatsregierung die momentan strengen Corona-Regeln für Skigebiete zum geplanten Saisonstart am 18. Dezember doch noch etwas lockert würde. Der Betrieb sei sonst unwirtschaftlich, klagten viele Liftbetreiber. Die jetzigen Vorgaben kommen einem "Lockdown durch die Hintertür" gleich, sagte Franz Dominik von Poschinger-Bray, der Besitzer der Geißkopfbahn, dem BR.

Nussel irritiert über Aiwangers Kommunikation

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte am Freitag im BR angekündigt, die 2G plus-Regel im Verlauf dieser Woche zu überprüfen. Die Regel werde einem "Praxischeck" unterzogen, sagte Aiwanger im BR24-Interview. Nussel zufolge hat dieser Test aber bereits stattgefunden: Ergebnis sei gewesen, dass 2G plus ausschließlich in Skigebieten unsinnig sei, wenn im Nahverkehr 3G und in der Gastronomie 2G gelte. Über Aiwangers Forderung zeigte sich Nussel irritiert: "Eine bessere Kommunikation wäre vielleicht besser."