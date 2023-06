BR24live: "Alarmstufe rot"-Aktionstag in Aschaffenburger Klinik

Mit Aktionen überall in Deutschland machen Krankenhäuser auf ihre schwierige finanzielle Situation aufmerksam . Ohne Reformen fürchten die Krankenhausbetreiber ein Kliniksterben, so auch am bayerischen Untermain. Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau ist eines von mehr als 20 Krankenhäusern in Bayern, das sich laut der Bayerischen Krankenhausgesellschaft am Aktionstag "Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not" beteiligt.

BR24 schaltet um 11:15 Uhr live ans Aschaffenburger Klinikum, wo Untermain-Korrespondentin Katrin Küx mit dem Geschäftsführer des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau, Sebastian Lehotzki, über die Themen Unterfinanzierung, Inflation und Fachkräftemangel sprechen wird.

Schließen bald bis zu ein Fünftel der Kliniken in Deutschland?

Mit 2.100 Beschäftigten zählt das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau zu den größten Arbeitgebern in der Region und ist auch einer der größten Ausbildungsbetriebe in und um Aschaffenburg. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erwartet innerhalb von 10 Jahren die Schließung von bis zu einem Fünftel der Kliniken in Deutschland.

Nach dem vergangene Woche veröffentlichten Krankenhaus-Rating-Report hat sich die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland 2021 verschlechtert. 11 Prozent der Häuser lagen laut Studie im "roten Bereich" mit erhöhter Insolvenzgefahr, 16 Prozent im "gelben" und 73 Prozent im "grünen Bereich". Im Jahr zuvor lagen 7 Prozent im "roten", 25 Prozent im "gelben" und 68 Prozent im "grünen Bereich". Auch die Ertragslage hat sich negativ entwickelt: 32 Prozent der Kliniken schrieben auf Konzernebene einen Jahresverlust. 2020 waren es 22 Prozent.

Aschaffenburg plant Akademie der Gesundheitsberufe

Die rund 1.900 Krankenhäuser in Deutschland sind laut Klinikum alle mit ähnlichen Problemen bei der Nachwuchssuche konfrontiert und die Herausforderungen würden immer größer. Mit einer neuen Akademie der Gesundheitsberufe will sich das Klinikum mehr für die Aus-, Weiter- und Fortbildung einsetzen. Sie könnte bereits 2024 starten und soll die verschiedenen Aus- und Fortbildungsangebote stärker miteinander verzahnen.

Aschaffenburg und Alzenau fusionierten bereits 2015

Seit Januar 2015 laufen das Klinikum Aschaffenburg und das ehemalige Kreiskrankenhaus Alzenau-Wasserlos unter einem Dach. Hintergrund des Zusammenschlusses waren der harte Wettbewerb auf dem Krankenhausmarkt und die Wirtschaftlichkeit beider Häuser, sowie das Bemühen, sie in kommunaler Hand zu behalten. Ein Zweckverband, der sich aus Vertreter der Stadt Aschaffenburg und des Landkreises zusammensetzt, trägt das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, das inzwischen eine gemeinnützige GmbH ist. Mit dem Zusammenschluss hat sich der Einzugsbereich beider Krankenhäuser auf etwa 350 000 Patienten vergrößert. Das Klinikum zählt an seinen beiden Standorten mehr als 800 Betten.

Kostenlose E-Autos als Anreiz

Als Anreiz und um ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen, hat das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau im März dieses Jahres die ersten kostenlosen E-Dienstwagen an Pflegekräfte ausgegeben. Mehr als 600 sollen es insgesamt sein. Das Ziel: Mehr Pflegekräfte gewinnen. Das kommunale Krankenhaus zahlt aus Eigenmitteln und Fördergeldern Versicherung, Wartung, Reparaturen und Steuern. Zwei Millionen Euro kosten die Leasingverträge, die vorerst für zwei Jahre abgeschlossen sind.

Für Geschäftsführer Sebastian Lehotzki ist das ein wichtiger Schritt für mehr Personal in der Pflege: "Wir wollen auf der einen Seite zusätzliche Pflege gewinnen, denn es sind nicht alle Stellen bei uns besetzt. Und wir möchten die Pflege, die bei uns ist, auch behalten.“