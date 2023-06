BR24live ab 17 Uhr: Festakt für Henry Kissinger in Fürth

Auf den Spuren der Familie Kissinger

Zu sehen ist dort gleich am Eingang ein altes Fahrrad, schwarz und schwer. Es ist Symbol für die unbeschwerte Kindheit der Kissinger-Brüder in Fürth. Mit solchen Rädern besuchten sie regelmäßig ihre Großeltern im westmittelfränkischen Leutershausen, 80 Kilometer einfach, ohne Gangschaltung. Gleich daneben ein Lederfußball. Die Spielvereinigung Fürth, die große Leidenschaft des jungen Henry.

"Mein Vater war der Ansicht, dass Opern gehen besser für mich sei als der Ronhof. So musste ich mich immer reinschmuggeln. Aber im Fürth dieser Zeit wurde man immer sofort entdeckt." Henry Kissinger

Doch die glückliche Kindheit währte nicht lange. Die Kissingers wurden als Juden von den Nazis bedroht und verfolgt. Zwei Stationen weiter ist das Modell eines Schiffes zu sehen. Für den ehemaligen Landeskonservator Michael Henker, der die Ausstellung mitkonzipiert hat, ist das ein ganz besonders Ausstellungsstück: "Das ist das Modell der 'Ile de France'. Und das ist das Schiff, mit dem die Familie Kissinger, also Louis und Paula und die beiden Söhne Walter und Henry, am 30. August 1938 nach New York losgefahren sind in Southampton."

Flucht in die USA

Den Ausstellungsmachern ist es nach jahrelangem Suchen auch gelungen, die originale Passagierliste dieser Fahrt zu bekommen. In den Vitrinen sind außerdem persönliche Stücke aus dieser Zeit zu sehen, wie Eva Kurz erläutert: "Es sind Gegenstände, das Porzellan, die große Zinnkanne, die auf der Flucht aus Deutschland mitgenommen wurden und auch von den Kindern der nächsten Generation, den Enkeln und Urenkeln, in höchsten Ehren gehalten werden. "

Henry Kissinger legte in den Vorgesprächen Wert darauf, dass es in der Ausstellung nicht nur um ihn, sondern um die gesamte Familie Kissinger gehen solle, sagt Ausstellungsmacher Henker. Vor zwei Jahren ist sein jüngerer Bruder Walter gestorben. An ihn erinnern zum Beispiel eine Armee-Uniform und Zeitungsausschnitte.

Politische Karriere, Kritik und die Kunst der Diplomatie

Anfang der 1960er-Jahre startete Henry Kissinger seine politische Karriere. Er wurde Sicherheitsberater der US-Regierung und dann Außenminister. 1973 bekam er für die Waffenstillstands-Verhandlungen im Vietnam-Krieg den Friedensnobelpreis. Die Ausstellung klammert Kritik an seinem Wirken nicht aus – etwa daran, dass die USA zuvor das unbeteiligte Land Kambodscha bombardiert haben.

Zum Abschluss des Rundgangs hängen rote Telefone und schwarze Hornbrillen an einer Schautafel. Darüber kreisen Modellflugzeuge. Für Michael Henker stehen sie für den Diplomaten und einflussreichen Weltpolitiker: "Henry ist immer erkennbar an seinen Brillen, was sich so durchzieht. Und andererseits seine unglaubliche Diplomatie, die dann auch am Telefon oder auch im Flugzeug stattfindet."

In Fürth schließt sich ein Kreis für Henry Kissinger

Für Henry Kissinger schließt sich mit dem Festakt und der Ausstellung ein Kreis, sagt Eva Kurz. Trotz seiner Biografie, der Vertreibung und dem Verlust von dreizehn engen Familienmitgliedern im Holocaust, kam er immer wieder nach Fürth und war in Amerika stets ein Fürsprecher für Deutschland.

"Er ist extrem berührt, hierher zu kommen. Und gibt dem Land und der Stadt die Ehre. Nach New York und London ist das die dritte und letzte Station, wo er seinen Geburtstag feiert, Fürth." Evi Kurz, Ausstellungs- und Filmemacherin