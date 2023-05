Politiker und Fürther: Henry Kissinger feiert 100. Geburtstag

Mathildenstraße 23 in Fürth – hier steht das Haus, in dem Henry Kissinger am 27. Mai 1923 geboren wurde. Der Sandsteinbau stammt wohl aus dem frühen 20. Jahrhundert. Bisher deutet nichts darauf hin, dass hier ein Weltbürger geboren wurde. Bis heute. Denn zu Ehren des 100. Geburtstags von Henry Kissinger hat Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) nun eine Erinnerungstafel an der Hauswand enthüllt: "Geburtshaus von Prof. Dr. Henry A. Kissinger" ist nun dort unter anderem zu lesen.

Jung lobt den Ehrenbürger Fürths als einen bescheidenen Menschen, der trotz seines Erfolgs eng mit seiner fränkischen Heimat verbunden ist. Auch beim Essen seien seine Wünsche bei seinen Besuchen immer fränkisch geprägt. Statt Scampi bevorzuge Kissinger Bratwürste mit Sauerkraut, so der Oberbürgermeister.

Glückliche Kindheit in Fürth

Eine, die mit Henry Kissinger und seiner Familie bis heute regelmäßig in Kontakt steht, ist die ehemalige BR-Moderatorin und Filmemacherin Evi Kurz aus Fürth. Für ihren Film die "Kissinger-Saga" hatte sie ihn und seinen Bruder Walter interviewt.

Henry Kissinger habe eine glückliche Kindheit in Fürth gehabt, erzählt sie. Auch wenn seine Familie jüdischer Abstammung war, erlebte er zunächst eine gute Zeit. Denn in Fürth gab es kein Ghetto, so Kurz. Kissinger stammt aus einer gebildeten Familie, der Vater war Lehrer und unterrichtete an einer christlichen Mädchenschule, die aber auch von jüdischen Kindern besucht wurde. Das sei damals noch ganz normal gewesen, erzählt Evi Kurz. Auch die Mutter sei eine tolle, starke Frau gewesen und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ihrer Familie 1938 noch die Flucht in die USA gelang.

Statt Oper lieber in den Ronhof

Auch die Liebe zum Fußball und zur Spielvereinigung Greuther Fürth würden Henry Kissinger bis heute bewegen, erzählt Evi Kurz. Er selbst gab in einem Interview zu, sich dafür sogar dem Willen seines Vaters widersetzt zu haben. Während dieser ihn in der Oper wähnte, schlich er sich lieber in das Stadion am Ronhof: "Ich musste mich dort immer reinschmuggeln, aber in Fürth im Ronhof wurde man immer gleich entdeckt."

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung weiß, dass sich Henry Kissinger sogar als US-Außenminister immer die Ergebnisse von Fürth vom deutschen Botschafter mitteilen ließ. Je nachdem, wie gut die diplomatischen Beziehungen gerade waren, seien die Ergebnisse kurz nach Spielende oder auch mal mit mehreren Stunden Verspätung angekommen, lacht Jung.