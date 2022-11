BR24live, 13 Uhr: Bibbern im Büro – Sind 19 Grad zu wenig?

Nur noch bis maximal 19 Grad dürfen Arbeitsräume für überwiegend sitzende Tätigkeiten laut Energiesparverordnung beheizt werden. Bisher lag die empfohlene Mindesttemperatur für Büroräume bei 20 Grad. Räume, in denen körperlich schwere Tätigkeiten durchgeführt werden, dürfen sogar nicht mehr als kühle 12 Grad messen. Es wird kühler am Arbeitsplatz, spürbar wohl vor allem für Frauen.

Was ist wichtig am Arbeitsplatz? Bei welcher Temperatur funktionieren wir am besten? Wir sprechen mit einer Arbeitsrechtlerin über Dos und Don'ts am Arbeitsplatz. Informationen in unserem BR24live um 13 Uhr.

Warum Frauen eher frieren

Männer und Frauen sind physiologisch tatsächlich nicht ganz gleich, klar. Und das führt in vielen Fällen dazu, dass Frauen schneller frieren - individuelle Unterschiede einmal außen vorgelassen. Frauen haben zum Beispiel im Durchschnitt weniger Muskelmasse als Männer. Und in den Muskeln wird die Körperwärme produziert.

Männer und Frauen haben, gesteuert durch Sexualhormone, geschlechtsspezifische Körpermerkmale und Körperfunktionen. Diese wiederum können als Erklärung dafür dienen, warum Frauen im Vergleich schneller frieren.

Der Internist Georg Ertl, ehemaliger Direktor der Uniklinik Würzburg, sagt: "Zum einen könnte das mit der Durchblutung von Händen und Füßen zu tun haben, und auch der Ohren, also den Enden der Extremitäten, an denen wir ja am ehesten frieren." Vermutlich reagieren die weiblichen Blutgefäße hier empfindlicher gegen Kälte. "So haben Frauen mit 28,2 Grad im Mittel tatsächlich kältere Hände als Männer mit 32,2 Grad." Ein weiterer Unterschied: Frauen haben mehr Unterhautfettgewebe. Das isoliert zwar einerseits das Innere des Körpers gegenüber der Haut. "Aber andererseits wird die Haut nicht so gut von innen erwärmt", sagt Ertl, "so dass sich die Haut bei der Frau kühler anfühlt als beim Mann."

Temperatur beeinflusst kognitive Leistung

Es gibt also medizinische Gründe, warum Frauen häufig schneller frieren als Männer. Aber was bedeutet das für diesen Winter, wenn Büros und öffentliche Gebäude auf nicht mehr als sparsame 19 Grad geheizt werden sollen? Geht es nur um ungerecht verteiltes Unwohlsein?

Geht es nicht, sagen die Autoren einer Studie mit dem Titel: "Schlacht um den Thermostat". Die Autoren sind übrigens ein Mann und eine Frau. Je nach Temperatur ändert sich auch die kognitive Leistung bei Männern und Frauen unterschiedlich. Über 500 Probanden mussten für diese Studie bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen 16 und 33 Grad geistig anspruchsvolle Aufgaben lösen: Matheaufgaben und auch sprachliche Aufgaben, die anschließend ausgewertet wurden. Man kann das Ergebnis ganz grob so zusammenfassen: Frauen können bei Wärme besser denken. Ergo kann die Energiekrise ein Wettbewerbsnachteil für Frauen sein.

Gleiches Muster bei Tieren

Warum sich Menschen im Laufe der Evolution so entwickelt haben, dass die Performance von Frauen bei steigenden Temperaturen besser wird, und die der Männer schlechter – dafür lohnt sich ein Blick ins Tierreich. Der Zoologe Eran Levin von der Universität Tel Aviv hat festgestellt: Bei allen von ihm untersuchten gleichwarmen Tieren ist es so, dass sich die Weibchen häufig wärmere Plätze aussuchen als die Männchen. So sei etwa bei Känguru-, Pavian- und Lemuren-Männchen zu beobachten, dass sie sich für ihre Aktivitäten schattigere Plätze suchen als Weibchen. "Und bei vielen Zugvögeln legen die Männchen kürzere Distanzen zurück und bleiben in höheren Lagen während des Winters, während die Weibchen noch weiterziehen, wo sie es wärmer haben."

Fortpflanzung als Grund

Es hat sich demnach nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Fledermäusen oder Vögeln ein solcher Unterschied zwischen den Geschlechtern entwickelt. Levin interpretiert seine Ergebnisse so: "Wir denken, dass Weibchen höhere Temperaturen vorziehen, weil das wichtige physiologische Implikationen für die Funktionen hat, die spezifisch weiblich sind und bei denen Wärmeempfinden eine entscheidende Rolle spielt. Die Inkubation von Eiern beispielsweise oder des Fötus. Oder die Wärmeregulierung von Neugeborenen.

Auch Haustieren kann kalt werden

Es wundert also nicht, dass auch Haustieren kalt werden kann, wenn sie ins Büro mitgenommen werden oder im Homeoffice auf einmal bei 19 Grad gehalten werden. Vögel kämen meistens gut klar, solange sie nicht in Zugluft stehen. Sie bräuchten nur möglicherweise ein bisschen mehr Futter, erklärt der Tiermediziner Michael Liertz von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Hunde und Katzen lieben warme, kuschelige Orte, können aber mit 19 Grad gut umgehen – am besten, wenn sie die Möglichkeit haben, auch ins Freie zu gehen und sich danach an einen geschützten Ort zurückzuziehen. Das gilt übrigens für Hündin wie Rüde.

Mütze und dicke Socken helfen

Bleibt die Frage, was Frauen machen sollen, wenn es am Arbeitsplatz unangenehm kühl wird. Der Mediziner Ertl rät dazu, einzelne Körperteile gezielt zu wärmen: "Zum Beispiel wissen wir, dass wenn die Extremitäten warm sind, dann braucht der Körper selber gar nicht mehr so warm zu sein." Vielleicht reicht also die Mütze am Schreibtisch schon für Bestleistungen im Job diesen Winter. Oder eine Wärmflasche auf den Füßen.