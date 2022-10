Einmalzahlung und Gaspreisbremse: Das müssen Sie wissen

Erdgaskunden in Deutschland sollen ein Stück weit von den teils horrenden Kosten für das Gas entlastet werden. Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat heute entsprechende Vorschläge gemacht. Im Mittelpunkt stehen dabei die privaten Verbraucher. Die Vorschläge der Kommission sollen sie um rund 90 Milliarden Euro entlasten.

Was schlägt die Expertenkommission vor?

Die Verbraucher, also Haushalte und kleine Unternehmen, sollen in zwei Schritten entlastet werden. Der erste ist im Dezember fällig. Dann soll die Bundesregierung bei allen Erdgaskunden und auch Fernwärmenutzern die komplette Abschlagszahlung für diesen Monat übernehmen. Das entspricht gewissermaßen einer Einmalzahlung in Höhe des aktuellen Verbrauchs. Sie orientiert sich an der Abschlagszahlung vom September, damit keiner jetzt noch an der Höhe etwas drehen kann. Die Gasversorger sollen im Dezember auf die Erhebung des Abschlags verzichten und dies vom Staat erstattet bekommen. Später muss der Betrag in der Steuererklärung aber als geldwerter Vorteil angegeben werden.

Im zweiten Schritt, ab März oder April, soll dann eine Art Gaspreisbremse in Kraft treten. Kunden erhalten ab dann Erdgas zu einem Höchstpreis von 12 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings ist die Menge begrenzt, für die dieser Preisdeckel gilt. Auch hier ist wieder die Abschlagszahlung für den September ausschlaggebend. Denn die beruht auf einer Verbrauchsabschätzung, die sich meist auf das Vorjahr bezieht. Für 80 Prozent dieser Menge - bei einem Vorjahresverbrauch von beispielsweise 10.000 Kilowattstunden sind das dann 8.000 Kilowattstunden – wird der Preis begrenzt. Für alles darüber müssen die Marktpreise bezahlt werden – also vermutlich deutlich mehr. Im April 2024 soll die Bremse dann frühestens enden.

Was bringt mir das bei der Gasrechnung?

Wer von dieser Maßnahme wie stark profitiert, ist sehr individuell. Recht einfach ist dabei die Abschätzung der Einmalzahlung im Dezember. Für Haushalte mit einem eigenen Vertrag beim Versorger ist das ein Blick aufs Konto oder die Ankündigung der neuen Abschlagszahlung in der Jahresabrechnung des Versorgers. Wer in einer Wohnanlage mit zentraler Abrechnung wohnt, muss in die Nebenkostenabrechnung von Hausverwaltung oder Vermieter schauen. Hier wird der Kostenanteil fürs Heizen aufgeführt.

Schwieriger wird es beim zweiten Teil, dem Gaspreisdeckel. Die Ersparnis hängt davon ab, was man dann eigentlich zahlen müsste. Das aber ist schwer abzuschätzen. Berechnungen, die von Neukundenpreisen ausgehen, von 28 Cent oder mehr, führen da wohl in die Irre. Viele Verbraucher haben laufende Verträge und beziehen Erdgas zu (noch) deutlich günstigeren Konditionen. Was sich allerdings natürlich bis März oder April noch ändern kann.

Leichter ist also die umgedrehte Rechnung: Was kann mir im schlimmsten Fall blühen? Dafür sollte man 80 Prozent seines bisherigen Jahresverbrauchs in Kilowattstunden nehmen und mit 12 Cent multiplizieren. Die restlichen Kilowattstunden dann vielleicht vorsichtshalber mal mit 20, 30 und 40 Cent multiplizieren, wenn man nicht vorhat zu sparen, oder es nicht kann. Und das ganze addieren.