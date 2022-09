Bei welcher Raumtemperatur fühlen sich Haustiere wohl?

Bei Kälte mehr Futter für die Vögel

Allerdings sollte man trotzdem einige Dinge beachten: Je kleiner der Vogel ist, desto höher ist sein Stoffwechsel, über den die Körpertemperatur gehalten wird. Daher brauchen vor allem kleinere Vögel mehr zu fressen, wenn es kälter wird. Das kann auch schon bei einem Unterschied von 22 auf 19 Grad sein. Man sollte ihnen deshalb mehr Futter anbieten und die Tiere eventuell wiegen, ob sie Gewicht verlieren.

Bei gesunden Tieren ist das zwar nicht unbedingt nötig, bei älteren oder kranken Tieren aber sollte man es sicherheitshalber tun, sagt Elora Kienzle, Tierärztin an der Klinik für Vögel, Kleinsäuger, Reptilien und Zierfische der Ludwig-Maximilians-Universität München. Wenn Sie sich Sorgen machen, so Kienzle, kann punktuelle Wärme durch Wärmelampen oder Dunkelstrahler helfen. Was Vögel auf keinen Fall vertragen, ist Zugluft.

Leiden Reptilien unter kühleren Temperaturen?

Da Reptilien wechselwarme Tiere sind, kann eine Temperaturabsenkung grundsätzlich problematisch sein. Die normale Raumtemperatur reicht für die meisten Reptilien allerdings ohnehin nicht aus. Jede Art hat eine andere Wohlfühltemperatur, sagt Michael Lierz, Chef-Reptilientierarzt in Gießen.

Diese Temperatur dauerhaft zu unterschreiten, bringt dem Tier Probleme. Sein Immunsystem wird geschwächt und es kann zu Atemwegserkrankungen kommen: "Die husten dann richtig", sagt Lierz. Für die meisten Reptilien dürfte das aber keine Rolle spielen, da sie in einem Terrarium gehalten werden – und das ist normalerweise auf die jeweilige Wohlfühltemperatur des Tieres beheizt, erklären Kienzle und Lierz.

Mäuse, Meerschweinchen, Hamster und Co.

Kleinsäuger haben es eigentlich lieber wärmer. Aber auch sie können es kompensieren, wenn sie zum Beispiel ein Häuschen haben, in das sie sich zurückziehen und einkuscheln können.