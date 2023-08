BR-Radltour: Mit Rekord-Starterfeld einmal um den Chiemsee

"So voll habe ich den Stadtplatz zuletzt bei meinem Olympiaempfang 2006 erlebt", staunte der frühere Langläufer Tobias Angerer, der von dem Anblick in seiner Heimatstadt Traunstein völlig begeistert war. Neben den 1.000 Startern, die auf der ganzen Tour dabei sind, waren auf der vierten Etappe noch 600 Tagesradler akkreditiert. Auf dieses größte Fahrerfeld der 32. BR-Radltour warteten 82 Kilometer mit gelegentlich sehr knackigen Steigungen. Start und Ziel war Traunstein.

1.600 Hobbysportler in zwei Stunden in Bernau verköstigt

Mittagspause war, wie schon am Dienstag, in Bernau am Chiemsee, wo im Chiemseepark Felden extra ein Zirkuszelt errichtet wurde, um den Radlern Platz zu bieten. Zudem wurde das Kunststück fertiggebracht, die 1.600 Hobbysportler innerhalb von zwei Stunden zu verköstigen – darunter waren auch die Wintersportler Felix Loch, Simon Schempp, Michael Greis, Tobias Angerer, Jens Steinnigen und Trainerlegende Wolfgang Pichler, die Werbung für ihren Verein "Athletes for Ukraine" machten. Auch die Intendantin des Bayerischen Rundfunks Dr. Katja Wildermuth, radelte auf der 4. Etappe mit.

BR-Intendantin Wildermuth: 2024 gibt’s die 33. BR-Radltour!

Die Intendantin machte schon beim Aufwärmen auf dem Traunsteiner Marktplatz viele Fotos und schickte sie an ihre Familie. "Für den BR ist es wahnsinnig wichtig, dass wir nicht nur in München sind, dass wir in den Regionen sind, und man lernt so viele Leute kennen, so viele wunderbare kleine Städte, Marktplätze und Bürgermeister, also ich freue mich auf den heutigen Tag!"

In der Mittagspause in Bernau machte Katja Wildermuth dann ein Versprechen. Auf die Frage von BR24, ob es eine 33. BR-Radltour geben werde, ließ sie keine Zweifel: "Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Freilich! Die Radltour ist für den BR eminent wichtig, und natürlich machen wir das weiter." Im Ziel wiederholte sie das Versprechen vor den Zuschauern. Die Zieleinfahrt war wieder in Traunstein, wo am Dienstag 1.500 Menschen die ankommende Radltour begrüßten, nun waren es bei besserem Wetter sogar 2.500.

Konzerte von Michel Patrick Kelly, Sasha und Alvaro Soler

Das Motto "Tagsüber radeln, abends feiern" gilt natürlich auch nach der vierten Etappe. Nach Lena Meyer-Landrut am Dienstag, schließt diesmal Michael Patrick Kelly den Abend auf der Bühne ab. Die wird am Donnerstagmorgen schon im nächsten Zielort, im niederbayerischen Pfarrkirchen, aufgebaut. Dort wird Sasha bei freiem Eintritt ein kostenfreies Konzert geben, und nach der letzten Etappe sorgt Alvaro Soler auf dem Flugplatz in Vilshofen für den krönenden Abschluss der 32. BR-Radltour.