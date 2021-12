Booster und Co.: Das ist der Stand der Impfungen in Bayern

Falsches Narrativ: Die angebliche "Spaltung" der Gesellschaft

Die schnell wachsende Anzahl von Booster-Impfungen zeigt deutlich: Überwiegend sind die Menschen in Bayern bereit, mit einer Impfung ihren Teil zur Bekämpfung der Pandemie und zur Entlastung der Kliniken beizutragen. Das belegen auch immer wieder repräsentative Umfragen.

Dem gegenüber steht das Narrativ einer vermeintlichen "Spaltung" der Gesellschaft durch die Impfungen. Allerdings sind auch hier die Größenverhältnisse deutlich: Wie bereits erwähnt, haben in Bayern bislang rund 4,1 Millionen Menschen eine Booster-Impfung erhalten. Am vergangenen Wochenende haben laut Innenministerium bayernweit etwas mehr als 41.000 Menschen an Demonstrationen gegen die aktuellen Pandemie-Regeln teilgenommen.