Bombendrohungen: Pariser Louvre und Schloss Versailles geräumt

Höchste Terrorwarnstufe in Frankreich

In Frankreich war die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden, nachdem am Freitag ein junger Mann einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt hatte. Der Mann, ein aus der russischen Republik Inguschetien stammender Russe, war den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder bekannt. Die französische Regierung ordnete daraufhin die Mobilisierung von 7.000 Soldaten an, die die Sicherheit im Land erhöhen sollen.

Mit Informationen von AFP