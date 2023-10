Nicht genehmigte Pro-Palästina-Demo in Nürnberg

In Nürnberg hat am Mittwochabend eine nicht genehmigte pro-palästinensische Demonstration stattgefunden. Gegen 18.30 Uhr hatten Einsatzkräfte beobachtet, wie sich mehrere Personen am Kornmarkt versammelten. Laut Polizei beteiligten sich am Abend rund 500 Menschen an der nicht genehmigten Demo. Polizei und Staatsschutz beobachteten die Versammlung, um die zumeist auf Deutsch gehaltenen Reden strafrechtlich zu bewerten.

Ermittlungen wegen möglicher Volksverhetzung

Dabei seien mögliche volksverhetzende Aufschriften auf einem Plakat und einem Schild entdeckt worden - ein Vergleich mit der NS-Zeit sowie die Aufschrift "From the River to the Sea". Diese Parole beschwört einen Staat Palästina vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer - auf dem Gebiet, auf dem sich der Staat Israel befindet. Die Plakate seien eingezogen worden.

Außerdem stellte die Polizei die Identität von zwei Personen fest. Die Identität einer dritten Person wird laut Polizei derzeit ermittelt. Vier Personen bekamen zudem einen Platzverweis, weil sie durch Zwischenrufe versucht hätten, negativ auf die Demonstranten einzuwirken. Nach etwa zwei Stunden habe sich die Demonstration aufgelöst.