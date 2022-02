Blick in Vergangenheit: Riesen-Korallenriff in Eichstätt zurück

Ein kleiner gelber Zierfisch schwimmt neben einem grünen Schlangenigel - direkt dahinter die dunkelrote Koralle: Sie sind bereits im neuen Zuhause, einem 7.000-Liter-Aquarium, angekommen. Korallenriff in der Südsee? Klar. Aber auch in Bayern? Im Eichstätter Juramuseum befindet sich das größte Korallenriff in Bayern.

Tropisches Meer im Altmühltal

Im Juramuseum will man damit den Besuchern einen Blick in die Vergangenheit geben. Denn so ähnlich wie das Riff im Aquarium aussieht, war das Jurameer vor etwa 150 Millionen Jahren im Altmühltal.

"Korallen zeigen ganz besonders, wie die Verhältnisse vor 150 Millionen Jahren waren. Nämlich tropisch. Auch da wuchsen überall die Riffe. Es gab Biodiversität-Hotspots und sehr viele verschiedenen Tiere, die gemeinsam existierten, und das können wir mit unserem Riff ganz hervorragend zeigen", sagt Museumsleiterin Christina Ifrim.

Altes Becken hat nach 40 Jahren ausgedient

Der Umzug der Fische und Korallen ist ein risikoreiches Unterfangen. Im neuen Aquarium müssen die Bedingungen optimal passen und während des Transportes müssen die Aquarienbauer gut auf die Tiere aufpassen.

Doch der Umzug war zwingend erforderlich. Das alte Becken war nach 40 Betriebsjahren nicht mehr zu reparieren. Das Salzwasser hatte die Fugen und auch den Boden des Beckens zu stark beschädigt.

Die Wasserqualität muss stimmen

Die größte Herausforderung bei dem Umzug des Korallenriffs ist das Wasser. Die Qualität muss passen. Deshalb wird angereichertes Wasser ins Aquarium gelassen. Etwa eine Woche hat es gedauert, bis das Becken voll war. Aber nicht nur die Mischung des Wassers ist wichtig, auch die Temperatur muss stimmen: Korallen mögen es warm und die Wassertemperatur liegt zwischen 24 und 25 Grad. Dazu kommt, dass sie viel Licht brauchen: "Die Lichtverhältnisse konnten wir durch die neue LED-Beleuchtung auch verbessern", berichtet Museumsleiterin Christina Ifrim.

Eine weitere Rolle spielt die Strömung. Mit einer Technik ähnlich der von Ventilatoren, die unter Wasser angebracht ist, lassen sich unterschiedlich starke Strömungen erzeugen. "Da ist es auch wichtig, wie die Korallen platziert werden, manche mögen mehr Strömung, andere weniger", weiß Aquarienbauer Lars Hopf.