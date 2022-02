Artikel mit Video-Inhalten

Kabinett: Corona-Lockerungen in Bayern gelten ab Mittwoch

Ab Mittwoch entfällt in Bayern die 22-Uhr-Sperrstunde in der Gastronomie. Für Friseur, Fußpflege & Co gilt 3G statt 2G. Das hat das Kabinett wie angekündigt beschlossen. Corona-Lockerungen gibt es auch für Veranstaltungen, Seilbahnen und Bäder.