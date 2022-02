Nach Lkw-Crash in Fürth: Unfallfahrer ist in Untersuchungshaft

Normalerweise sind Polizeisprecher eher zurückhaltend in ihrer Wortwahl. Aber für das, was ein betrunkener Lkw-Fahrer gestern Abend in einem Fürther Wohngebiet nahe der Hardhöhe angerichtet hat, muss Michael Konrad drastische Worte wählen. "Das ist eine Unfallörtlichkeit, die aussieht wie auf einem Schlachtfeld", sagt er. "Man darf sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn hier noch Passanten auf der Straße unterwegs gewesen wären".

Der Lkw habe 33 Autos beschädigt, mehrere seien ausgebrannt, andere in das Mauerwerk der Häuser eingedrückt worden. An mehreren Gebäuden waren Fensterscheiben geborsten und Rollläden durch die Feuerhitze geschmolzen. Auch der Lkw selbst ging in Flammen auf. Die Feuerwehr musste erst einmal Trümmerteile beiseite räumen, um den Brand an einem der Häuser löschen zu können.

Beschädigtes Haus nicht mehr bewohnbar

Einen Tag nach der zerstörerischen Lkw-Fahrt steht fest, dass das beschädigte Haus nicht mehr bewohnbar ist. Das haben Fachleute des städtischen Bauamts und Feuerwehrleute bei einer Ortsbegehung am Mittwochnachmittag festgestellt. Akut einsturzgefährdet ist das Gebäude ihnen zufolge aber nicht.