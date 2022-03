Erste "Miss Würzburg": Ilse Schiborr mit 94 Jahren verstorben

Ilse Schiborr, geboren am 3. September 1927, spielte als Kind im mittelalterlichen Würzburg - der "Perle am Main" mit verwinkelten Gassen und vielen Fachwerkhäusern. In der Nacht des 16. März 1945 muss sie mit ansehen, wie die Stadt zerstört wird, mit Bomben und Feuer. 5.000 Menschen sterben beim Angriff der englischen Piloten. 70 Jahre später erinnert sich Ilse Schiborr immer noch mit Schrecken an diesen Tag.

Hier finden Sie das Gespräch zum Nachhören: Eins zu Eins. Der Talk – mit Ilse Schiborr

"Draußen vor dem Bunker empfing mich die Hölle. Ein orkanartiger Sturm wütete, der Himmel war blutrot gefärbt. Ich band mein nasses Handtuch um meine Haare und kroch mehr als ich rannte", erinnert sich Ilse Schiborr an diesen Tag. Am nächsten Morgen muss die 17-Jährige erkennen: Die Stadt ihrer Kindheit ist nicht mehr, sie ist zu 90 Prozent zerstört. Und eine Weile ist unklar, ob diese Stadt wieder aufgebaut werden soll und kann.

Erinnerungen an den Krieg und die Nachkriegsjahre

Ilse Schiborr, gebürtige Nürnbergerin, ist neun Jahre alt, als sie mit ihren Eltern nach Würzburg zieht. Wenig später trennen sich die Eltern, was sie sehr erschüttert. Und doch gibt es gute, leuchtende Tage am Main: Zum Beispiel bei den "Jungmädchen", im Tanzkurs, sogar einige im Krieg.

Im Bunker des Gauleiters erlebt sie als Funkerin angewidert mit, wie dort in den letzten Kriegsmonaten geschlemmt wird, während die Menschen draußen hungern. Die Nachkriegsjahre haust sie – wie Millionen andere – zusammengepfercht in engen Zimmern und Wohnungen.

Erste "Miss Würzburg" nach Kriegsende

Ilse Schiborr heiratet einen Schauspieler und wird bald darauf Mutter. Nur wenige Monate später, im Oktober 1948 wird sie zur "Miss Würzburg" gewählt – bei den ersten Misswahlen der Stadt seit Kriegsende. Ihr Aussehen und ihr Auftreten bringen sie in die Modebranche, nach Kalifornien und zurück ins geliebte Würzburg, wo sie bis ins hohe Alter als Mannequin für Senioren auftritt.