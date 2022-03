Betrunkener Autofahrer landet in U-Haft

Die Polizei ermittelt gegen einen 22 Jahre alten Autofahrer wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der junge Mann soll in Mamming im Landkreis Dingolfing-Landau unter anderem auf Feuerwehrmänner zugefahren sein. Es erging Haftbefehl.

22-Jähriger fährt Schild und Pfosten um

Zunächst hatte der Mann aus dem Landkreis ein Verkehrsschild und mehrere Straßenpfosten umgefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, floh er vom Unfallort, so die Polizei. Ein Anwohner im Mamminger Ortsteil Rosenau rief gegen 20.45 Uhr den Notruf, nachdem er den lauten Krach gehört hatte.

Autofahrer kommt an Unfallstelle zurück

Als die Feuerwehr eintraf, um die Schäden zu begutachten, kam der Mann mit seinem Wagen zurück. Er reagierte nicht auf Anhaltesignale und fuhr auf die Feuerwehrmänner zu. Anschließend floh er erneut. Die Einsatzkräfte konnten laut Polizei noch rechtzeitig ausweichen, sodass niemand verletzt wurde.

Polizei entdeckt abgestelltes Unfallauto

In Gottfriedingerschwaige entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Dingolfing später den abgestellten und beschädigten BMW. Wie sich herausstellte, war der 22-Jährige "erheblich betrunken". Ihm wurde Blut abgenommen und er musste seinen Führerschein nebst Autoschlüsseln abgeben. An den Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert, am Auto ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Vorführung beim Ermittlungsrichter

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den den Mann. Er wurde nach seiner Vorführung vor einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, berichtet das Polizeipräsidium.