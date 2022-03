Flossenbürg empfängt seinen Olympioniken Eric Frenzel

Es war ein Wechselbad der Gefühle für den Nordischen Kombinierer Eric Frenzel bei den Olympischen Spielen in Peking. Letztlich reichte es doch noch für eine Silbermedaille in der Teamstaffel. Sie ist seine siebte bei Olympischen Spielen. Vor dem Rathaus wird er um 17 Uhr von Bürgermeister Thomas Meiler, Teamkollege Terence Weber und seiner Familie empfangen. Auch Fans sind willkommen, es herrschen Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Corona-Schock und Quarantäne

Frenzels Olympia-Teilnahme in Peking begann in diesem Jahr mit einem Schock. Positiv auf Corona getestet, musste er zunächst für elf Tage in Quarantäne und konnte deshalb nicht an den beiden Einzelwettkämpfen teilnehmen. Mit Joggen im Zimmer und auf dem Ergometer hielt er sich trotzdem weiter fit.

Völlige Erschöpfung und Unterkühlung

Nach seinem Lauf in der Teamstaffel sackte der 33-Jährige völlig erschöpft und - bei Temperaturen um minus zehn Grad - völlig unterkühlt in sich zusammen. An der Siegerehrung nahm Frenzel nicht teil. Nur wenige Minuten später gab Bundestrainer Hermann Weinbruch bereits Entwarnung: Frenzel habe sich völlig verausgabt, es gehe ihm wieder besser, er erhole sich. Dass es in diesem Jahr noch für eine Medaille gereicht habe, darüber zeigte sich Eric Frenzel hocherfreut. Das liege vor allem an den Leistungen seiner Teamkollegen Manuel Faißt, Julian Schmid und Vinzenz Geiger. "Ich bin überglücklich, dass die drei das ausgemerzt haben, was ich verbockt habe", sagte er in der ARD.

Teamkollege verpasste Einsatz bei Olympia

Auch Terence Weber musste sich zeitgleich mit Frenzel in Peking in Quarantäne begeben. Da er erst einen Tag später als Frenzel aus dem Quarantäne-Hotel entlassen werden konnte, wurde er durch seinen Kollegen Manuel Faißt ersetzt. Damit verpasste Weber seinen ersten Einsatz bei den Olympischen Winterspielen.

Bei den vorigen Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) konnte Frenzel zweimal Gold und einmal Bronze gewinnen. Davon ging eine der Goldmedaillen auch an das Team, darunter Vinzenz Geiger. Eric Frenzel ist einer der erfolgreichsten nordischen Kombinierer in Deutschland und konnte im Flossenbürger Rathaus schon Olympiamedaillen, Gesamtweltcup-Trophäen und viele WM-Medaillen präsentieren.