Betrunkener fährt junge Frau an und begeht Fahrerflucht

Ein betrunkener Autofahrer hat in Walting eine 17-Jährige angefahren und ist geflüchtet, ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 19-Jährige die Fußgängerin am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Schulstraße und erfasste sie mit seinem Auto.

Nahegelegene Party führt Polizei zu Flüchtigem

Durch den Aufprall wurde die junge Frau auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe geschleudert. Sie wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 19-Jährige fuhr weiter, obwohl er laut Polizei den Unfall hätte bemerken müssen. Da in der Nähe eine Party stattfand, konnte die Polizei den flüchtigen Fahrer schnell ausfindig machen.

Betrunkener für weiteren Unfall verantwortlich

Am Auto des 19-Jährigen konnte die Polizei noch Spuren eines weiteren Unfalls feststellen: Der junge Mann hatte einen Wegweiser in Neumühlen umgefahren. Er stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sein Führerschein wird eingezogen.