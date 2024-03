Beim Reden zu heftig gestikuliert – Zug erfasst Hand

Am vergangenen Wochenende ist ein Mann auf dem Bahnhof von Sinzing im Landkreis Regensburg an der Hand verletzt worden – von einem vorbeifahrenden Zug. Der Lokführer bemerkte den Unfall offenbar nicht und fuhr weiter. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

Güterzug bricht Mann die Hand

Laut ersten Ermittlungsergebnissen war der 26-Jährige am Samstagmittag sehr nahe an der Bahnsteigkante gestanden. Im Gespräch mit einem Bekannten soll er heftig gestikuliert haben. Ein vorbeifahrender Güterzug erfasste daraufhin die Hand des Mannes, teilte die Polizei am Montag mit. Der 26-Jährige kam nach dem Unfall - offenbar mit gebrochener Hand - in ein Regensburger Krankenhaus, so die Polizei.

Ermittlungen gegen Lokführer

Der Lokführer dürfte laut Polizei nichts von dem Unfall mitbekommen haben. Auch wenn er sich richtig verhalten habe, stehe ein strafrechtlicher Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung im Raum, hieß es weiter. Wie ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage sagte, werde das Verfahren aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eingestellt.