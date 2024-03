Arbeiter stürzen vom Dach – Ein Toter, ein Schwerverletzter

Bei Renovierungsarbeiten an einem Gleisdach am Bahnhof Freilassing ist ein 32-jähriger Arbeiter aus dem Berchtesgadener Land am Freitagvormittag tödlich verunglückt. Das hat eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd dem BR-Studio Chiemgau auf Nachfrage bestätigt. Ein 26-Jähriger wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Unfall genau abgelaufen ist, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei Traunstein.

Absturz samt schweren Behältern

Bei den Arbeiten sollten Platten demontiert und später mithilfe eines Baggers heruntergehoben werden. Nach bisherigen Ermittlungen brach der 32 Jahre alte Arbeiter durch das Dach und stürzte mehrere Meter tief ab. Etliche schwere Behältnisse fielen hinterher. Offenbar wurde der tödlich verunglückte Mann von mehreren der Behälter getroffen, die zum Teil mit den demontierten Platten gefüllt waren.

Rettungskräfte aus Deutschland und Österreich

Der zweite Arbeiter, ein 26 Jahre alter Mann, stürzte vermutlich fast gleichzeitig durch das Loch im Dach. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, so das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Presseaussendung. An dem Einsatz waren zahlreiche Rettungskräfte aus Deutschland und Österreich beteiligt.