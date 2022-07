> Zum Schlafen auf Gleise gelegt: Festivalbesucher leicht verletzt

Zum Schlafen auf Gleise gelegt: Festivalbesucher leicht verletzt

Eine ganze Armee an Schutzengeln hatte ein junger Mann am Wochenende in Viechtach im Kreis Regen. Der 30-Jährige hatte sich nach einem Festival zum Schlafen auf Bahngleise gelegt. Er wurde von einem Zug der Waldbahn erfasst aber nur leicht verletzt.