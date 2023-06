Jahn Regensburg: Rothammer bleibt Vorstandsvorsitzender

Im BR-Interview vor wenigen Wochen hatte Rothammer noch gesagt, er hänge nicht an seinem Posten und würde diesen auch räumen. Nun steht fest, Rothammer wird weiterhin an der Spitze des Aufsichtsrats beim Zweitligaabsteiger Jahn Regensburg stehen, denn er wurde vom Aufsichtsrat für drei Jahre wiedergewählt. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Es ist Rothammers vierte Amtszeit.

Neuanfang als "wesentliche Aufgabe"

„Ich habe nach dem unerfreulichen Saisonausgang die Kritik und Meinungen von unterschiedlichen Anspruchsgruppen wahrgenommen und mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich möchte das Amt gerade in diesen schwierigeren Zeiten fortsetzen, um den Zusammenhalt zwischen den unterschiedlichen Jahn Anspruchsgruppen stärker in den Vordergrund zu rücken und zu stärken“, lässt sich Rothammer in einer Pressemitteilung zitieren. „Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und den Aufsichtsratsmitgliedern steht hierbei eine intensive Befassung mit den Strukturen des SSV Jahn und deren personeller Besetzung an. Die Einleitung eines Neuanfangs erachte ich als eine wesentliche Aufgabe, die es nun anzugehen gilt.“

Beierlorzer und Ex-Profi Hein ziehen in Aufsichtsrat ein

Neu im Aufsichtsrat ist außerdem Ex-Trainer Achim Beierlorzer, der künftig die sportlichen Geschicke als Geschäftsführer Sport leiten soll. Ihm zur Seite wird Ex-Profi Oliver Hein stehen. Mit ihnen soll der sportliche Neuanfang in der dritten Liga gelingen. Der Jahn war vor wenigen Wochen nach sechs Jahren aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Da die meisten Spielerverträge keine Gültigkeit für Liga drei haben, gilt es nun, einen neuen Kader zu formieren.