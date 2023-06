Trainingsauftakt: Fans wollen neue Jahn-Mannschaft sehen

Trainer Enochs: "Geben nicht irgendein Ziel aus"

Die vielen Neuzugänge und die Spieler, die nach dem Abstieg geblieben sind, muss Cheftrainer Joe Enochs jetzt zu einer schlagkräftigen Truppe formen. "Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft zusammenbekommen und, wenn wir uns schnell finden, dass wir eine gute Rolle spielen können", zeigt sich Enochs zuversichtlich. "Aber wir setzen uns nicht selber unter Druck und geben irgendein Ziel aus. Für mich ist es wichtig, dass wir die Liga annehmen, eine komplett neue Liga für die Mannschaft. Wenn wir das tun, und eine Mannschaft werden, dann werden wir eine gute Rolle spielen."

Fans hoffen auf hohe Tabellenposition

Zuversichtlich zeigen sich auch die Fans an diesem Trainingsnachmittag: "Mein, Eindruck ist, dass die Mannschaft gut passt, eine Mischung aus älteren und jüngeren Spielern", sagt einer der Beobachter. Er glaube, "dass es gar nicht so schlecht laufen wird". Aber auch mahnende Stimmen gibt es: "Ich glaube, jeder, der aus der 2. Liga absteigt, hat schwer zu kämpfen in der 3. Liga", meint ein Fan. Die obere Tabellenhälfte oder das obere Drittel aber sollte schon drin sein, so sein Eindruck und Wunsch. In die Neuzugänge setze man viel Hoffnung, so eine Zuschauerin, "dann wird das schon werden".

Der neue Sportchef Achim Beierlorzer hat das Training ebenfalls vor Ort verfolgt, jedoch nur am Rand. Beierlorzers Job beginnt offiziell erst kommenden Samstag.

Erster Test bei Turnier in Katzdorf

Den ersten Test bestreitet der Jahn am kommenden Samstag. Beim SC Katzdorf im Landkreis Schwandorf ist ein kleines Turnier im Rahmen eines Tages der Jahn-Partnervereine. Hier können die Fans das neue Jahn-Team erstmals in Aktion sehen.