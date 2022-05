Knochenbrüche nach Hütten-Einsturz am Brombachsee

Das Unwetter am Freitagabend hat vor allem südlich von Nürnberg gehaust. In Schwabach mussten die Rettungskräfte etwa 40 Mal ausrücken, weil Bäume umstürzten und Keller vollliefen. In Enderndorf am Brombachsee bei Spalt kippte während des Unwetters eine Holzhütte um und begrub mehrere Urlauber unter sich, die sich dort untergestellt hatten.

Kinder mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert

Bei dem Unglück wurden laut Polizeiangaben zehn Menschen verletzt, die meisten davon sind leicht verletzt worden. Eine 37-jährige Frau jedoch wurde schwer verletzt und mit dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei Kinder erlitten jeweils einen Knochenbruch und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Kriminalpolizei ermittelt nach Unwetter am Unfallort

Bislang ist noch nicht klar, ob das Unwetter den Einsturz verursacht hat. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zu den Geschehnissen und sicherte Spuren. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete zudem an, dass ein Sachverständiger zur Klärung der Einsturzursache hinzugezogen wird. Ein Gutachter konnte laut Polizei am Freitagabend jedoch vorerst nicht erreicht werden, dieser soll nun im Einsatz sein.