Bei Notruf ohne Notfall: Rettungswagen für leichte Fälle

Erfahrene Sanitäter bewerten Fälle

Hat der Mitarbeiter in der Leitstelle nur den geringsten Zweifel, werde weiterhin ein richtiger Rettungswagen losgeschickt, versichert Christoph Tresch von der zuständigen Berufsfeuerwehr Regensburg. Die Disponenten, die die Notrufe annehmen, seien erfahren im Rettungsdienst und könnten Situationen deshalb gut einschätzen, so der Sprecher der Leitstelle. Sollte sich ein REF-Einsatz dann doch als ernster herausstellen als zuvor angenommen, sei er als Rettungssanitäter auch schon vor Ort und könne schnell seine Kollegen oder einen Notarzt hinzuziehen, sagt Andreas Bauer vom BRK.

Er selbst hat so eine Situation bereits erlebt. Eine ältere Frau war aus dem Bett gerutscht. Ein kleiner Einsatz, so die erste Einschätzung. Vor Ort stellte er aber fest, dass sich die Frau doch den Arm gebrochen hatte. Er linderte vor Ort die Schmerzen und übergab die Frau dann an einen Rettungswagen und einen Notarzt. 65 Prozent der REF-Fälle könne er aber problemlos allein abarbeiten, sagt Bauer.

60 Prozent mehr Einsätze in Regensburg

Das REF soll eine Antwort auf die immer größer werdende Zahl an Einsätzen sein. In Regensburg ist die Zahl der Alarmierungen in den vergangenen zehn Jahren um 60 Prozent gestiegen, sagt Sebastian Gerosch, der beim BRK den Rettungsdienst leitet. Das liege auch an den Bagatell-Anrufen, bei denen oft kein richtiger Notfall vorliege.

Viel entscheidender sei aber, dass die Gesellschaft immer älter werde, sagt Gerosch. "So schnell kann der Rettungsdienst gar nicht wachsen. So schnell können wir die Leute nicht ausbilden. Wir können auch nicht in jedem Dorf eine Rettungswache hinstellen." Mit dem REF-Projekt werde versucht, das Problem systematischer anzugehen.

Im Zweifel: 112 oder 116 117 anrufen

Trotz der Belastung des Rettungsdiensts gilt aber weiterhin: Patienten und Angehörige, die sich unsicher sind, sollen lieber einmal zu oft als zu wenig den Notruf 112 wählen, sagt Sebastian Gerosch vom BRK.

Auch beim Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung mit der Nummer 116 117 könne man guten Gewissens anrufen. Diese seien direkt mit den Leitstellen verbunden und würden auch in ernsteren Fällen schnell Hilfe organisieren.

Projekt bis Ende des Jahres verlängert

Eigentlich sollte der 2022 begonnene Test der REFs in Regensburg im Frühjahr enden, das Bayerische Innenministerium hat das Projekt aber nochmal bis zum Jahresende verlängert. Es gebe aber bereits erste Erkenntnisse, dass die REFs den Rettungsdienst im Ganzen entlasten könnten, teilt das Innenministerium mit.

Eine endgültige Bewertung erfolge aber erst zum Ende des Projekts. Dann könnte auch geprüft werden, ob das Konzept bayernweit Zukunft haben könnte. Auch wenn bestimmte Aspekte wie zum Beispiel Abend- und Nachteinsätze erst noch getestet werden müssen, sehen die Beteiligten in Regensburg eine Zukunft für das REF – möglicherweise auch für ganz Bayern.