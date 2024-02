Hauptverkehrs-Tunnel in München über drei Stunden gesperrt

Einen besonderen Einsatz hatte die Feuerwehr am Samstag in München: Im Luise-Kiesselbach-Tunnel drohte ein Harvester auf einem Tieflader umzukippen. Der Tunnel am Mittleren Ring war in Richtung Garmisch dreieinhalb Stunden durch die Polizei komplett gesperrt. Durch Ausflugsverkehr in Richtung Süden kam es zu Verkehrsbehinderungen.

22-Tonnen Harvester musste verschoben werden

Keine leichte Aufgabe für die Feuerwehr - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Harvester wog 22 Tonnen, so die Berufsfeuerwehr in München. Schnellstmöglich wurden deswegen Spezialkräfte angefordert. Mit dem Equipment eines Wechselladerfahrzeugs wurde dann der verrutschte Harvester zunächst abgestützt. Ein Hydraulikheber mit Schiebeeinrichtung schob die Forstmaschine anschließend wieder zurück in die Ausgangsposition. Laut Feuerwehr eine knifflige Angelegenheit, die längere Zeit in Anspruch nahm.