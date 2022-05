Artikel mit Audio-Inhalten

Bayerns einziges Kommissariat für Fälle von Kinderpornografie

2021 wurden allein in Bayern rund 5.000 Fälle von Kinderpornografie aufgedeckt. Ein Anstieg um 84 Prozent. In München gibt es seit Anfang April ein eigenes Kommissariat, das sich nur mit solchen Fällen beschäftigt – das erste seiner Art in Bayern.