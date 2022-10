Steigende Corona-Zahlen in Bayern: Kliniken "unter großem Druck"

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) rief die Bürger bayernweit derweil mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen und die zunehmende Auslastung der Krankenhäuser zur Vorsicht auf.

Medizinische Versorgung in München gewährleistet

Die Intensiv-und Notfallversorgung in München sei trotz der gestiegenen Hospitalisierungsrate "noch weitgehend sichergestellt", sagte auf BR-Anfrage ein Sprecher der München Klinik, die in der Stadt fünf Krankenhäuser in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing und an der Thalkirchener Straße betreibt. Allerdings stehe man "unter großem Druck".

Zum einen müssen aktuell mehr als 200 Corona-Patienten versorgt werden, davon 15 auf Intensiv- und Überwachungsstationen. Das sei ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat. Zum anderen, so der Sprecher weiter, würden derzeit 250 Mitarbeitende wegen einer Covid-Infektion ausfallen. Weitere fehlten wegen der Betreuung ihrer positiv getesteten Kinder zuhause.

Kliniken müssen wieder häufiger Operationen verschieben

Deshalb könnten weniger Patienten nach der akuten Notfallversorgung auf Normalstationen verlegt werden, was wiederum Einschränkungen bei allen Notfallversorgern in München zur Folge habe. Inzwischen müssen nach Angaben des Sprechers auch wieder deutlich mehr Operationen verschoben werden. Wenn die Situation sich weiter zuspitzen sollte, werden auch temporäre Abteilungsschließungen oder Zusammenlegungen nicht ausgeschlossen, um dadurch Personal zu bündeln.

Um mehr Bettenkapazitäten zu schaffen, fordert die München Klinik, dass "auch die bislang sehr zurückhaltenden weiteren Kliniken" in die Notfallversorgung von Münchner Patienten einbezogen werden. Die Steuerung der Patientenströme müssten die Krankenhauskoordinatoren übernehmen. In dem Zusammenhang erinnert der Klinik-Sprecher an den vergangenen Winter: Damals sei der Belegungsdruck in München "ähnlich hoch", der Personalausfall aber geringer gewesen.

Der zu der Zeit noch ausgerufene Katastrophenfall habe aber "eine klare Koordination der Patientenströme beziehungsweise Verpflichtung von weiteren Kliniken zur Aufnahme von Patienten" durch die Koordinatoren ermöglicht. In der aktuelle Situation dagegen "beruht dieses System auf Freiwilligkeit".

"Die Situation ist ernst"

In einem Brandbrief des Betriebsrates der städtischen München Klinik, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitiert, heißt es derweil: "Die Situation ist ernst und es wird noch schlimmer kommen". Die Notfallzentren seien überfüllt, "die Patienten stapeln sich auf den Fluren". Die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter sei "nicht mehr gewährleistet, die Gefährdung ist real und beweisbar".

InnKlinikum in Mühldorf legt zwei Standorte zusammen

In Haag und Mühldorf am Inn greifen die Kliniken bereits zu Unterstützungsmaßnahmen, um die steigende Zahl an Corona-Patienten und Corona-bedingten Ausfällen bei Klinikmitarbeitern zu stemmen. Das InnKlinikum in Haag muss einen Großteil der Beschäftigten nach Mühldorf transferieren. Die Klinik Haag gehört zum InnKlinikum Altötting-Mühldorf und ist einer von insgesamt vier Standorten. Wie ein Sprecher des InnKlinikums bekannt gibt, ist die Zusammenlegung notwendig, um die Versorgung der Patienten in Mühldorf aufrechtzuerhalten.

Die Unterstützungsmaßnahme soll vorerst für drei Monate gelten, vom ersten November bis zum 31. Januar 2023. Im InnKlinikum Mühldorf steigen die Covid-19-Fälle rasant an: Ende September waren es nach Angabe des InnKlinikums 13 Covid-19-Fälle, die stationär versorgt werden mussten. Anfang Oktober stieg diese Zahl bereits auf 35 Fälle. Im selben Zeitraum stieg die Anzahl der Mitarbeiter, die Corona-bedingt ausfielen, von 5 auf 39 – Tendenz steigend.

Kliniken transferierten bereits in vergangenen Corona-Hochphasen Angestellte

In bereits zurückliegenden Pandemiewellen unterstützten Mitarbeiter der Klinik Haag bereits die Kollegen in Mühldorf. Der Medizinische Vorstand der Häuser Mühldorf und Haag, Dr. Wolfgang Richter, bezeichnet die Maßnahme als "alternativlos".

"Die anhaltende Personalknappheit, unter der alle Kliniken bundesweit leiden, wird nun noch überlagert von einem erheblichen, sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen bei den Patientinnen und Patienten und bei unseren Beschäftigten." Aktuell läuft die Detailplanung für den Wechsel nach Mühldorf, die Mitarbeiter wurden bereits informiert.

Mit Informationen von dpa