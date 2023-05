Bayern barrierefrei? Von wegen!

Bayern 2023 - barrierefrei?

Vor zehn Jahren hatte der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) dann für Bayern das Ziel ausgegeben, im Jahr 2023 die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden zu erreichen. Burger, die im Behindertenbeirat der Stadt München für Kultur zuständig ist, kennt allerdings zahlreiche Museen, die immer noch nicht den Grundsätzen der Barrierefreiheit entsprechen. Beim Residenzmuseum am Portal gibt es überhaupt keine Rampe. Die Münchner Kaiserburg im Alten Hof hat zwar am Eingang einen Außenhublift, doch der ist de facto nicht zu erreichen, weil der Weg dorthin aus besonders großen, abgerundeten Pflastersteine besteht, die der Einfahrt in den Alten Hof wohl ein mittelalterliches Flair geben sollen.

Für Burger mit ihrem Rollstuhl eine unüberwindbare Barriere. "Da stellen sich die vorderen Räder quer. Erstens ist das wahnsinnig mühsam und zweitens auch gefährlich. Denn wenn sich die Räder querstellen und man versucht, trotzdem weiter zu kommen, fällt man aus dem Rollstuhl und kann sich schwer verletzen."

Kritik vom Sozialverband VdK

Deutschlands größter Sozialverband, der VdK, kritisiert, dass Bayern weit von seinem selbst gesetzten Ziel entfernt sei. "Es sind längst nicht einmal alle staatlichen Gebäude, die öffentlich zugänglich sind, barrierefrei. Das sind nur gut 60 Prozent. Viele Verkehrsmittel sind nicht barrierefrei, viele Bahnhöfe zum Beispiel, also hier muss noch viel geschehen und hier muss auch mehr Geld in die Hand genommen werden," sagt die VdK-Präsidentin Verena Bentele in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Sie fordert mehr Anstrengungen von staatlicher Seite und auch mehr finanzielle Mittel, um die Barrierefreiheit endlich flächendeckend zu erreichen.