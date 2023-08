Baustellen ohne Ende: Verkehrschaos im Landkreis Kitzingen?

Wer mit dem Auto im Landkreis Kitzingen unterwegs ist, braucht momentan gute Nerven. Denn der Ausbau der A3 Würzburg-Nürnberg läuft auf Hochtouren. Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet das seit Monaten Sperrungen, Umleitungen und längere Wege. All das könnte jetzt, zum Beginn des neuen Schuljahres, noch viel schlimmer werden. Droht dem Landkreis Kitzingen ein Verkehrschaos?

Mitte September Abriss weiterer Brücke über A3

Für den Ausbau der A3 wurde bereits im Dezember eine Brücke über der Autobahn abgerissen, die von Hörblach nach Großlangheim geführt hat. Mitte September wird eine weitere Brücke über der A3 abgebrochen. Damit fehlen zwei wichtige Nord-Süd-Verbindungen im Landkreis Kitzingen. Aber auch die Umleitungsstrecke entfällt nun. Denn die Staatsstraße von Kitzingen nach Großlangheim wird ebenfalls ab Mitte September komplett gesperrt.

Das Staatliche Bauamt lässt bis Dezember die marode Fahrbahndecke erneuern, die Stadt Kitzingen baut während dieser Sperrung das letzte Teilstück der Nordtangente fertig. Auf die Frage 'Muss das jetzt auch noch sein?' erklärt Michael Fuchs, der Leiter des Staatlichen Bauamtes Würzburg wörtlich: "Aus unserer Sicht ist das ganz wichtig. Die Fahrbahndecke der Staatstraße ist in schlechtem Zustand. Das Bauamt muss da handeln. Wir wollen das in zehn, elf Wochen schaffen – bis Dezember." Diese gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadt Kitzingen sei außerdem seit drei Jahren so geplant und die Haushaltsmittel dafür stünden jetzt bereit.

Kitzingens OB kritisiert Autobahn GmbH des Bundes

Auch Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner (CSU) verteidigt die Vollsperrung der Umleitungsstrecke. Er steht unter Zeitdruck und muss beim letzten Bauabschnitt der Nordtangente den Kreisverkehr als Anschluss an den Gewerbepark ConneKT fertigstellen lassen. Güntner kritisiert wiederum die Autobahn GmbH des Bundes, die keine Rücksicht nehme auf Baumaßnahmen jenseits der Autobahn. "Da wurde uns letztes Jahr im November mitgeteilt, dass zwei Wochen später die erste Brücke über der A3 abgerissen wird", so Güntner wörtlich. Stadt und Landkreis Kitzingen hätten daraufhin in kürzester Zeit auf diese Sperrung reagieren müssen.

Der Landkreis Kitzingen werde durch den Abriss der Brücken über der A3 in Nord und Süd geteilt, so Güntner. Auch die Umleitungsstrecken für die A3 fallen aus. Die B22 ist im Ortsbereich Düllstadt noch bis Jahresende gesperrt, weil die Ortsdurchfahrt komplett erneuert wird.

Geplante Sperrungen auf B8 und an der Anschlussstelle A3