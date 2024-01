Bauernproteste: 5.000 Fahrzeuge in Mittelfranken unterwegs

Viel Geduld müssen heute alle aufbringen, die Strecken zurücklegen wollen, die auf dem Weg der Bauernproteste liegen. In Mittelfranken sind derzeit (08.01.24, 09.45 Uhr) etwa 5.000 Fahrzeuge im Rahmen der Proteste auf den Straßen. Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken dem BR auf Anfrage mitteilte, nehmen an den etwas mehr als angemeldeten 30 Versammlungen rund 5.500 Protestierende teil. In vielen Städten wie Ansbach, Roth, Erlangen und Nürnberg sind Kundgebungen angemeldet.

Aktuell Schwerpunkt im Bereich Nürnberg

Aktuell liege der Schwerpunkt im Bereich Nürnberg, wo die ersten Sternfahrten bereits die Stadt erreichen. Insgesamt haben die Protestaktionen laut Polizei "mäßige Auswirkungen" auf den Straßenverkehr, ein Verkehrschaos sei bislang ausgeblieben. Die Routen der Sternfahrten seien am meisten betroffen.

Unangemeldetes Blockieren von Autobahnauffahrten

Neben den offiziellen Versammlungen kam es in den Morgenstunden immer wieder zu unangemeldeten Blockaden an Autobahnauffahrten. So waren beispielsweise die Anschlussstellen Fichtenau (A7), Frauenaurach (A3) und Bad Windsheim (A7) zwischenzeitlich blockiert.

In Mittelfranken erwartet die Polizei vor allem im Bereich der A3 ganztags Verkehrsbehinderungen durch Landwirte und ihre Maschinen. "Meiden Sie generell die großen Straßen", sagte der Polizeisprecher. "Die S-Bahn ist eine gute Alternative."

Protesten schließen sich auch Handwerker an

"Niemand soll’s vergessen – ohne Bauern gibt’s kein Essen. Ist der Bauer nicht mehr da, bleibt der Teller leer `s ganze Jahr." Solche und ähnliche Sprüche konnte man unter anderem auch in Eckental Forth (Landkreis Erlangen-Höchstadt) auf Protestplakaten der Bauern lesen. Dort sind zahlreiche Bauern mit ihren Traktoren auf die Bundesstraße gefahren. Daneben waren auch einige Handwerksbetriebe mit ihren Transportern, die sich den Bauernprotesten angeschlossen haben. Laut Polizei waren es rund 100 Fahrzeuge, die sich Richtung Nürnberg auf den Weg gemacht haben. Wie BR-Reporter Daniel Peter vor Ort feststellen konnte, ist die Wut der Landwirte ziemlich groß, die sich über die Ampel-Politik beschweren und ihren Unmut mit ihrem Protest zum Ausdruck bringen wollen.

Protest aus dem Knoblauchsland

Auch Landwirte aus dem Knoblauchsland im Nürnberger Norden, starteten ab 9.00 Uhr aus drei unterschiedlichen Richtungen in die Innenstadt. Bei einer Demonstrationsfahrt, die vom Kirchweihplatz vom Stadtteil Buch startete, sind laut Polizeiangaben rund 60 Fahrzeuge, darunter viele Traktoren, auf dem Weg in die Innenstadt. An Sammelstellen wie dem Vestnertorgraben, dem Prinzregentenufer oder dem Obstmarkt werden die Fahrzeuge geparkt, von dort aus ziehen die protestierenden Landwirte dann zu Fuß zum Hauptmarkt, wo es eine Kundgebung geben soll.

In und um Ansbach – viele Traktoren unterwegs

Viel Gehupe, etliche Traktoren – auch in und um Ansbach beteiligen sich schon seit dem Morgen einige Landwirte an den bundesweiten Protesten. Mit viel Getöse ziehen sie durch Ansbach. Auch sie haben Schilder an ihren Traktoren angebracht: "Keine Bauern, kein Essen" ist dort beispielsweise zu lesen.

Autofahrer müssen sich auch im Raum Ansbach auf Verzögerungen einstellen und sollten die Innenstadt besser umfahren. Das Ziel der Landwirte ist die Ansbacher Rezathalle, die stadtauswärts in Richtung der A6 liegt. Dort wollen sich die protestierenden Landwirte um 11.00 Uhr zu einer Kundgebung treffen. Gegen 13.00 Uhr soll die Veranstaltung beendet sein. Durch die Abreise der Landwirte wird aber noch weiter mit Verkehrsproblemen zu rechnen sein.

Im Landkreis Ansbach findet die größte Protestaktion in Dinkelsbühl statt. Dort trafen sich die protestierenden Bauern mit ihren Traktoren und Schleppern am Parkplatz Schießwasen und zogen von dort in die Altstadt.

Auch in Erlangen finden sich Protestierende am Rathaus ein. Die Stadt rechnet deshalb im Stadtbusverkehr mit Störungen. Auch der Schulbusverkehr könne betroffen sein, heißt es.

Im Landkreis Roth ziehen mehrere Korsos zum Festplatz

Im Landkreis Roth sind mehrere Korsos auf der B466, der B2 und vielen Nebenstrecken unterwegs. Auch hier beteiligen sich Lkws und Handwerksbetriebe. Sie fahren im Schritttempo Kolonne. Begleitet werden sie in manchen Ortschaften vom Applaus von Menschen am Straßenrand. Um 11.00 Uhr hat der Bauernverband die Landwirte zu einer Kundgebung auf den Festplatz in Roth aufgerufen.

Polizei bittet Teilnehmer sich an Vereinbarungen zu halten

Auf der Plattform X (vormals Twitter) berichtet das Polizeipräsidien Mittelfranken laufend über Verkehrsstörungen. Und die Polizei bat die Landwirte und Veranstaltungsteilnehmer, bei ihren Protesten nicht gegen Abmachungen zu verstoßen. "Bitte haltet euch an die Vorgaben sowie an die getroffenen Vereinbarungen und haltet die Rettungswege frei», schrieb etwa die Polizei Oberfranken.

Für die Woche waren laut Innenministerium in Bayern mehr als 200 Versammlungen mit Tausenden Traktoren angemeldet. Darunter sind Großkundgebungen in München, Augsburg und Nürnberg am Montag, Mittwoch und Freitag.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa